没吃过这几家烧烤餐厅，不算尝过美国最地道的BBQ

用低温间接的烤肉是美国东南部非常受欢迎的一种烹饪手法。虽然BBQ很久以前便在全美的各个地方传播开来，一直到近五年这种烹饪手法才受到更美国各个州的认可和追捧。虽然BBQ起源于美国东南部，但那并不意味着优秀的BBQ餐厅仅在北卡或是德州才有，其实很多地区的厨师正在认真研究这项烹饪技术。以下盘点的这些餐厅都是全美公认的高品质BBQ餐厅。

Sweet Cheeks Q

麻塞诸塞州-波士顿

Boston, Massachusetts

波士顿的这家Sweet Cheeks Q餐厅提供主厨菜单供食客选择，菜单包含一款肉类主食，一份热菜，和一份冷菜。虽然这家餐厅的BBQ烹饪方式是该店主厨在公路旅行经过德州时受到触动而研发的，但这家店的许多原料是用新英格兰的方式调味的。除了烧烤肉类，餐厅的另一火爆招牌便是蜂蜜黄油饼干了。

Smoque BBQ

伊利诺伊州-芝加哥

Chicago, Illinois

虽然这家餐厅肉类的烧法也参考了美国BBQ传统烧法，如德州风情的牛胸肉和孟菲斯口味的牛肋排，这里独特的酸味酱料以及辣味酱汁都是原创的，带有特别的当地芝加哥风情。菜单上所有的配菜也都是根据店里独特的配方制作的。特别的是，这家店允许食客自带酒水，所以不妨在前往餐厅前先买上杯当地手工啤酒。

Guava Smoked

夏威夷州-火奴鲁鲁

Honolulu, Hawaii

夏威夷州一直和亚洲有着渊源，而这也体现在了这家夏威夷BBQ餐厅上。Guava Smoked餐厅的BBQ风格是韩式风味的烤肉。经典美式风味的BBQ一般会使用烟熏的手法，然而这里的韩式手法选择将肉类在网格上进行碳烤或气烤。不过喜欢美式烧烤的朋友也别担心，这家餐厅同样提供美式风味的BBQ供食客选择，比如烟熏牛肋排，烟熏猪肉等。店内更有夏威夷当地特色烧烤，例如烟熏三文鱼和烟熏鲳鱼。

Bludso’s Bar-&-Que

加利福尼亚州-洛杉矶

Los Angeles, California

Bludso’s Bar-&-Que位于洛杉矶好莱坞，是康普顿(Compton)著名的Bludso’s BBQ餐厅和美食酒吧Golden State合作创办的。食客可以直接点主厨菜单，一般由6道烟熏肉类和7道配菜构成，可供6-8人食用。前往这家餐厅的伙伴们别忘了尝尝这里传统的鸡尾酒哦！

Yardbird Southern Table & Bar

佛罗里达州-迈阿密

Miami, Florida

在2012年曾在詹姆斯彼尔德基金会全美最佳新餐厅和厨师的评比中进入半决赛的这家Yardbird Southern Table & Bar餐厅给迈阿密的海滩带来了美国南部的饮食风味。除了圣路易斯风味的猪肋排，这家餐厅提供和自制酱料搭配使用的烟熏鸡和焦味黄秋葵。店内招牌汉堡含有烟熏肋排，胸肉，还有黄波奶酪(Gouda)。

Mighty Quinn’s BBQ

纽约州-纽约市

New York City, New York

距离第一家Mighty Quinn’s BBQ餐厅的开张已经三年过去了，如今这家餐厅仅仅是在纽约的地铁区就有多达六家分店。餐厅在提供经典德式风味烧烤（其实是德州和卡莱罗纳州的混合体）的同时，Mighty Quinn’s在烤肉前会用特别的香料提前腌制。特别的是，这家店的招牌雷龙肋排（其实是牛肉）重达半公斤，也是非常的挑战人的胃了。

4 Rivers Smokehouse

弗罗里达州-奥兰多

Orlando, Florida

知道吗，这家4 Rivers Smokehouse餐厅已经在佛罗里达州开了第11家分店了！这惊人的数字已经充分说明了这家BBQ餐厅的火爆程度。弗罗里达州素来以吸引美国外州人而著称，而这种趋势在这家餐厅的菜单上体现的淋漓尽致。菜单上有德州香肠，南部口味猪肉，圣路易斯风情的肋排，还有堪萨斯特色菜。

Smoke & Barrel

华盛顿特区

Washington, D.C.

Smoke & Barrel餐厅位于华盛顿特区热闹的亚当斯摩根(Adams Morgan)街区，主打BBQ烧烤和另外两个BBQ必不可少的好伙伴：啤酒和波旁威士忌。这家餐厅提供经典的烟熏系列的同时，更有特别的鸭肉和素食如豆腐可供选择。他们家的牛胸肉和芝士使用了新鲜的墨西哥辣椒来为这经典的牛排和芝士三明治增添辣味，让这里的菜品更加难以忘怀。

来源：侨报网