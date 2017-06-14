没名气的音乐人谢童凭啥能去美国发展事业？这样的机会你也一样可以拥有

拿过诺贝尔、赢过奥运会金牌、碰过奥斯卡小金人，这样的杰出人才申请O-1美国移民局当然会大开绿灯；但如果你在国内从事与艺术、体育相关的工作，或只是在美国学习相关专业，想长期留美发展自己的事业，你一样可能具备申请O-1的资格。
多年来我们丰富的申请经验一再验证着一个事实：O-1签证并不是高不可攀！
多一种选择，O-1签证
其中，O-1作为一种非移民签证，就是专门为在科学、艺术、教育、商业、体育、影视等行业拥有杰出才能(extraordinary ability)的外籍人士提供的一种签证类型，确保这些外籍人士能在美国长期发展自己的事业。
O-1A：适用于在科学、教育、商业或竞技有杰出能力的申请人
O-1B：适用于在艺术、电影、电视行业有杰出能力的申请人
O-2：O-1签证持有人的随从及助理人员
O-3：O-1/O-2签证持有人的配偶及未满21岁的子女
O-1和H-1B都是非移民工作签证，可以有双重倾向(dual intent)，即允许有移民倾向。
B. 需要由雇主sponsor
O-1和H-1B一样必须有雇主支持，申请都需要由雇主提交， 雇主才是真正的申请人，O-1和H-1B持有人是受益人。
C. 家属或随从签证
O-1和H-1B的配偶及未满21岁的子女都可以申请随行签证赴美，O-1的配偶及未满21岁的子女申请的是O-3签证; 而H-1持有者的配偶及未满21岁的子女申请的是H-4签证。
与H-1B的不同是, O-1签证持有人的随从及助理人员可以申请O-2签证; O-2持有者的配偶及未满21岁子女也可以申请O-3签证。而H-1签证就没有随从及助理签证这回事了。
还记得《广告狂人》(Mad Men)里Don的亲密战友Peggy Olson吗？
大部分的H-1B是有名额限制的，虽然也有免抽签的情况(cap-exempt)，但毕竟碰到这类雇主的小伙伴在少数。每个财年抽签类的H-1B有65,000个常规名额(regular cap)，其中6,800个名额是专门留给智利和新加坡公民的，另外还有在美国获得的硕士及以上高级学位的20,000个名额(advanced degree exemption)。
其实很多公司不愿意为外籍员工申请H-1B也是不愿意冒抽签的风险，雇主当然希望员工能够工作越稳定、越久越好，所以如果外籍员工能持有一款获得方式风险小、使用更加稳定、持久的签证，雇主又何乐而不为呢？
O-1签证不仅没有名额限制，并且可以随时递交申请，不用经历千军万马挤独木桥般惨烈的抽签。
所以，O-1看得是实力，没太多运气成分。
H-1B持有者所涉及的领域已经非常广了，但其实O-1持有者可以涉及的工作领域更广，除了H-1B常见的科学、艺术、教育、商业等，还包括体育、影视、演艺、各类艺术行业。
O-1签证可以适用于杰出运动员，影视演艺、制作人员以及各类形式的艺术家等， 而H-1B却不适用于此类职业。
O-1申请没有要求雇主向劳工部提交LCA劳工情况申请，也没有H-1B的对现行工资标准(prevailing wage)的要求。
另外, 移民局官网明确表示, O-1受益人的雇主可以是代理机构或猎头公司 ，雇佣关系相比H-1B更加灵活。
H-1B首签可以在美居留三年，三年后可以再延期三年，一般情况下总时常为6年。6年后, 只有在特定的情况下才可以申请延期。
而O-1签证在美停留的期限也是三年, 但三年后只要能证明出于工作原因需要继续停留, 就可以无限次申请延期, 每次延期时常不能超过一年。
H-1B申请除了申请费、反欺诈费、教育训练费外, 雇员人数大于等于50人、并有一半员工是持有非移民类工作签证的公司雇主还有新增的$4000额外费用。
而O-1申请则没有反欺诈费、教育训练费或是额外的新增费用, 比起H-1B申请, O-1申请对于雇主们来说可谓是性价比超高, 能让他们省下一笔费用。
有名额限制、需抽签的H-1B申请只能从每年4月1日开始，批准后，需等到当年10月1日生效后才能开始以H-1B身份工作。
而O-1签证则可以随时申请，获批生效后就可以马上开始工作，同时还可以办理15个自然日拿到审批结果的PP加急申请。
來源：小纽美国法律咨询