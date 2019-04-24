沾过大麻真的不能入籍？！移民局这样解释…

此前，我们曾报道过在科罗拉多州定居20年的永久居民，没有任何犯罪记录，却只因从事大麻行业而导致无法入籍。这样的事情在全美都引起巨大争议。移民局（USCIS）周五发布政策指南，具体说明涉大麻将如何影响入籍。

移民局的指南称，违反联邦管制物品的相关法律，一般会导致归化美籍所要求的“良好道德品格”无法成立，进而影响入籍。而尽管抽大麻或从事大麻行业可能不违反州的法律，但是大麻仍然是联邦管制物品。因此，如果归化入籍的申请人曾从事和大麻有关的行业，而移民局认为其违反了联邦法律，那么就会导致“缺乏良好道德品格”，尽管在申请人所在的州，大麻可能已经被“去罪化”了。

移民局称，自1996年以来，一些州和哥伦比亚特区相继通过法律，将生产、占有、分销、使用大麻去罪化，其中包括医用大麻和娱乐用大麻。但是，联邦法律仍将大麻定义为“一类管制品”，制造大麻及其制品（包括种植及收获）、分销、分配或拥有大麻将会面临“移民后果”。

近年来美国多个州在放开大麻合法化后，大麻行业迅猛发展。多项民调也显示，美国主流民意支持大麻在一定程度上合法化。但是州法和联邦法的冲突，始终是这个行业头上笼罩的阴云。尤其是在加州、纽约州等移民众多的州，有意从事大麻行业、或只是想“尝尝鲜”的移民，恐怕要考虑到，未来有一天是否会突然面临意想不到的后果。

2019-04-19 10:09 来源：侨报网