注意！当登机牌上出现这四个字母，你就等着进美国海关小黑屋吧

近日，有网友发帖称从北京去美国，在北京首都国际机场办登机手续时，发现自己的登机牌上印了个奇怪的“SSSS”标识。

结果，值机人员告诉他，有这个标志的所有行李，都要去“超规行李托运处”进行托运，进行二次严格检查。

而到了美国入关处，工作人员看到他机票上的这个标志，二话不说就把他带进了一间小黑屋，把他的包翻开，一件一件仔细检查里面的物品，还把他全身搜了个遍。折腾了两个多小时才放行……

“SSSS”这个看似随机的字母组合，全称是Secondary Security Screening Selection，即二次安检，是美国交通安全局（TSA）要求旅客接受额外安检的标识。

这个代码是从911恐怖袭击后开始实施的，目的是帮助安全部门监测查询出入美国的潜在危险人员。 所有飞往美国的国际航班和美国国内航程的乘客都可能拿到带有这种代码的登机牌。 拿到这个标记的旅客，除了要接受常规的X射线行李安检、步行通过金属探测器（或全身扫描仪）外，可能还要接受二次安检项目中的其中几项甚至全部，包括搜身检查、人工行李检查和爆炸物痕量探测。另外，还要再接受一次手持金属探测器检查。

旅客通过二次安检并排除嫌疑之后，TSA工作人员会在他们的登机牌上标上一些独特的标志——一个手写SSSS-10和SSSS字样旁的三颗星星（如下图所示）。这些标志时常变换，且每个机场都有所不同。

一些独特的标志，显示你通过了二次安检

因此旅客经过二次安检后，最好检查一下登机牌，看看上面是否有类似的标志，否则可能会让你再次接受安检才能登机。

美国运输安全管理局坚持这些旅客是随机抽选的，但据外媒以及前国安局一位官员的说法，TSA使用的是美国恐怖分子筛查数据库来挑选出需要进行二次安检的旅客。 以下这些人群被列上“SSSS”名单的几率更大：

1. 来自高风险国家的人（例如中东地区） 2. 经常到高风险国家旅行的人 3. 在国际恐怖分子名录上的人 4. 跟犯罪分子和恐怖分子重名的人 5. 购买一天之内往返机票的人 6. 出行当天用现金购买机票的人

1、拿到登机牌前，如何判断你是否中招？

如果你试图用手机，电脑或者机场的自动取票机提前check-in，但是系统不允许，让你必须去柜台取票，那你很可能……

2、被选中为“SSSS”后怎么办？

如果你的登机牌上出现了“SSSS”字样 ，建议直接前往安检口，尽量多留出些时间给二次安检，以免耽误登机。

3、经常被列上“SSSS”，可以申请撤销吗？

可以提出申诉（网页https://www.dhs.gov/dhs-trip），提供能证明你自己安全的信息和资料，不过这个真要撤销不是那么容易……

受过“SSSS”折腾的美国民众也都快被它烦死了：

我每次都会被“SSSS”，每次都要接受TSA的特殊检查，进行无比仔细的搜身，还会翻查包里的每一件物品。

又被TSA要求查看护照了！每次坐飞机都要在TSA那儿多待上35分钟。

“SSSS”最糟糕的是你在每一段联程航班的机场都要被“二次检查”。

如果你不幸拿到了这种登机牌，那就“恭喜”啦，你将花更多的时间，享受专人招待特别安检哦！

来源：这里是美国