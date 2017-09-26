洛杉矶华语文学艺术界金秋联谊 传承之路任重道远

9月24日下午，世界华人文化艺术交流中心与全美中华青年联合会 在洛杉矶阳光学院主办华语文学艺术界金秋联谊会，探讨华语文学和 艺术创作心得，以及中华文化海外传播和传承的议题。 作家廖兆暄在活动中介绍了近年来根据采访创作的关于在抗日战争中 、中美军民携手抗战感人故事的作品。

知名作家，世界华人文化艺术交流中心主席刘俊民在致辞中表示，洛 杉矶地区华语文化、艺术创作人云集，每次聚会相见，都有一种共同 奋斗、彼此钦慕的惺惺相惜之情。也正是靠着这一份的坚持和、互相 扶持的的情谊，将华语文化艺术创作人员紧密地联系起来。为海外华 人社区提供了许多隽永的作品。

全美中华青年联合会会长任向东表示，在中秋节来临之际，向在海外 华语文化艺术创作事业中长期默默耕耘的群体致以崇高的敬意，正是 有这样一批坚持华语创作的艺术家们的努力，中华文化才得以在华人 社区中较高层次的传承，并在当地主流社会中的影响力逐渐扩大。 当然、也深切感受到海外华语文化创作环境亟待提高，同时文化传承 之路任重道远。希望共同努力并提出一些具体可行的方案，多做实事 。

首位从事美国文学和美国华裔文学创作研究的加州大学洛杉矶分校英 语文学系知名教授张敬钰、冠川助学基金会发起人王冠川、华艺合唱 团团长李惠琼、果正法师、法学教授韩舸友、应邀参加过今年世界诗 人大会的王克难、世华文艺副主席朱冰峰、华人专家教授协会会长林 连连、北美洛杉矶华文作家协会会长彭南林、以及王玲、唐仕林等参 加了当天的活动。来自中国西安美院的教授程征、王宁宇等在发言中 对华文创作在美中文化交流中的贡献给予肯定。

世界华人文化艺术交流中心向成立20周年的华艺合唱团致赠祝贺牌 匾，华艺合唱团在推广华文作品、联系华裔歌唱家等方面20年的努 力获高度赞赏。

当天的活动中，作家和诗人们吟诵了与中秋和月亮有关的诗词，画家 和书法家卢其宇展示了自己近期的作品、歌唱家贾兵、郭凌演唱了刘 海砍樵。

来源：AACYF洛杉矶