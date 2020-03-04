【圣路易时报讯】 据洛杉矶时报今天(3月4日)报道，一名在洛杉矶国际机场（LAX）对乘客进行新冠病毒筛查的签约医疗专业人员周二晚间的检测中呈阳性。这名未公布身份的患者最后一次对旅客进行疾病筛查是在2月21日，一周多后出现感冒症状。

据了解，这名工作人员主要筛查来自中国及其周边国家的入境旅客。目前，洛杉矶感染新冠病毒的人数上升到7人。

国土安全部发言人希瑟·斯威夫特（Heather Swift）说:“一旦患者开始感到不适，就会进行自我隔离，去看医生，并向相关部门和官员报告。”

官员们表示，这名医疗筛查员“训练有素，无论是在工作中还是在开始感到不适时，都做得很好”，并补充说，这名医护人员“穿着所有正确的防护装备，在工作中采取了必要的保护措施”。

这名医护人员在出现症状的第二天，即周日去看了医生。患者在医生办公室接受了COVID-19检测，结果呈阳性。目前他在家中接受自我隔离，症状轻微，并接受医疗监督。他们的直系亲属也在家中接受隔离。

目前还不清楚这个病例是社区传播的结果，还是通过他们作为医疗筛查者的工作造成的。

官员称，在LAX筛查的旅客中没有发现冠状病毒阳性。

此外，加州帕萨迪纳市（Pasadena）和长滩（Long Beach）市已宣布全市进入冠状病毒紧急狀況，虽然目前两个城市都没有确诊病例。

洛杉矶也宣布全市进入冠状病毒紧急狀況，以便加大检测力度，识别新增病例，更好地调集政府各机构资源与冠状病毒对抗，做好新冠病毒疫情爆发的准备。