洛杉矶 阿罕布拉高中梦想中心 赢得国会领䄂年度奖

阿罕布拉高中梦想中心日前夺得2019社会活跃者年度奖(2019 Community Activist of the Year Award)。

联邦众议员赵美心于7月28日在亚凯迪亚社区中心颁发奖状，多名阿罕布拉学区官员和阿罕布拉高中的老师参加颁奖仪式。

阿罕布拉高中梦想资源中心于2017年秋季成立，是移民学生社区多年努力建设的成果。两个高中的学生社团是该中心成功的关键。VISA服务社团支持移民学校社区，并强调建立学生领导能力。IDEAS俱乐部是一个姐妹组织，为无证和DACA社区提供支援和进行宣传工作。

两个社团的顾问、阿罕布拉高中教师谷帖瑞兹(Javier Gutierrez，Mr. G)和杰克布森(Karen Jacobson，Ms. J)等人将梦想中心打造成避风港，为有需要的学生提供稳定信息的”小社区”。

为梦想中心的发展出力的，还有阿罕布拉教师协会、阿罕布拉学区地区官员、阿罕布拉高中校园委员会、阿罕布拉家长教师会、阿罕布拉市官员以及多个社区组织。

该梦想中心平日举行很多活动，包括星期二咨询日(Conselor Tuesdays)、和教职员共晋午餐，法律诊所和学术辅导时间。该中心也建立一个免费的“社区橱柜”，为学生提供小吃和学习用品。每周中心也会举行社团会议。

该中心早前举办的”走出阴影周”（Coming-Out-Of -The-Shadows）四天活动，也让学生明白华人历史，为新移民学生发声。同时也会庆祝传统节日，包括中国的农历新年。而在过去的一个学年，超过6200名学生在该中心获得支持和资源。

2019-08-21 20:01 来源：侨报网