“洪荒之力”、“吃瓜群众”、”蓝瘦香菇” 当选年度网络用语

日前，由商务印书馆、国家语言资源监测与研究中心、人民网主办的“汉语盘点2016”揭晓仪式在京举行。洪荒之力、友谊的小船、定个小目标、吃瓜群众、葛优躺等当选年度十大网络用语，而“规”和“小目标”当选年度国内字、国内词。
“汉语盘点”自2006年以来已连续举办十一届，今年活动共得到10000余条网友推荐字词，投票阶段点击量达587万，微博相关话题阅读量上亿次。当天，央视著名主持人敬一丹主持揭晓仪式，许嘉璐、楼宇烈题写了年度字词。金灿荣、雷颐、王立群、于丹、王旭明、李鸿谷、沈阳等专家学者现场揭晓并点评年度字词，著名作家王蒙也与大家分享了对于年度字词评选的感受。
经过最终评选，“规”“小目标”“变”“一带一路”分别当选年度国内字、国内词、国际字、国际词。另外，当天还公布了2016年度十大流行语、十大新词语、十大网络用语，这几项由国家语言资源监测与研究中心依据大规模动态流通语料库，利用语言信息处理技术在监测数据的基础上提取的，全面、真实地反映了中国媒体视野中的世间万象和社会变迁。
今年的年度十大流行语是：长征精神、两学一做、杭州G20峰会、南海、里约奥运会、脱欧、美国大选、亲信干政、天宫二号、阿尔法围棋。年度十大新词语是：两学一做、冻产、表情包、洪荒之力、阿尔法围棋、网络大电影、摩拜单车、山寨社团、吃瓜群众、闺蜜门。受到网友关注的年度十大网络用语则包括：洪荒之力、友谊的小船、定个小目标、吃瓜群众、葛优躺、辣眼睛、全是套路、蓝瘦香菇、老司机、厉害了我的哥。
京华时报–Dec 21, 2016,12:30
“洪荒之力”是什么意思？出处哪里？
古人云：天地玄黄，宇宙洪荒。传说天地初开之时，曾经有过一次大洪水，几乎毁灭了整个世界。因此，洪荒之力指的是如天地初开之时这种足以毁灭世界的力量。
小说《花千骨》中洪荒之力即妖神之力，花千骨集齐十方神器将洪荒之力放出，妖神将自己力量灌输在花千骨体内。白子画虽然封印花千骨体内的洪荒之力。可因为东方彧卿和杀阡陌的死，还有轻水的背叛，最重要的糖宝的死，让花千骨万念俱灰，释放洪荒之力，成为了妖神。
2016年8月8日，里约奥运女子100米仰泳半决赛，中国选手傅园慧接受采访时说：“我已经用了洪荒之力”快速走红网络。控制不了体内的洪荒之力也成为网友调侃的常用语。
“不明真相的吃瓜群众”这个梗最早出自哪里？
「不明真相的吃瓜群众」，常被写为「吃瓜群众」，这是网络上网友们回帖、聊天常用语之一。表示对事情不了解，对讨论、发言以及各种声音持「围观」的态度。这也是当今大多数网民的一种心态。
出处
「吃瓜群众」中的「瓜」，实际上是「瓜子」的意思。在论坛、IM群中，经常有人发言讨论一些问题，后面就一堆人围观扯淡，此时就会形成如下面的盖楼、刷屏：
「前排出售瓜子」
「前排吃瓜子」
「前排吃瓜」
「吃瓜群众」
「不明真相的吃瓜群众」
「……」
于是就干脆有人将「不明真相的吃瓜群众」用于形容围观某事物的人们。
再后来，「吃瓜群众」就已经几乎等同于「群众」一词，可以用任意形容词来修饰，例如「目睹了整个事件的吃瓜群众」、「然而吃瓜群众早已看穿了一切」、「吃瓜群众的眼睛是雪亮的」。
蓝瘦香菇是什么意思？
相信你一定被“蓝瘦香菇”这个词刷屏了？如果你是第一次见到这个词，你可能会一脸懵逼：这是什么鬼？蓝瘦香菇是什么意思？给你科普一下，“蓝瘦”就是“难受”的意思，而“香菇”就是“想哭”的意思。蓝瘦香菇其实表示的意思是：难受想哭！小编也是第一次听到这种表达方式，真是清丽脱俗！
“蓝瘦香菇”这个词到底是怎么火的？这个词来源于一个广西小伙子的一段视频：据说小伙是个南宁人，因为失恋了，很难过也很想哭，于是录下了这段视频，已表达自己的伤心难过之感。
蓝瘦香菇的出处是广西普通话发音不标准，本来想说，难受，想哭，通常将壮话的壮族人讲的普通话会夹壮所以发成，蓝瘦香菇。
|蓝瘦
|难受
|香菇
|想哭
|本来今颠高高兴兴
|你为什么要说这种话
|泥为什莫要说这种话
|你为什么要说这种话
|蓝瘦
|难受
|香菇在这里
|想哭在这里
|第一翅为一个女孩屎这么香菇
|第一次为一个女孩子这么想哭
|蓝瘦
|难受
|泥为什莫要说射种话
|你为什么要说这种话
|丢我一个人在这里
|丢我一个人在这里
|香菇，蓝瘦在这里
|想哭，难受在这里
|香菇
|想哭