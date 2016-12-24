“洪荒之力”、“吃瓜群众”、”蓝瘦香菇” 当选年度网络用语

日前，由商务印书馆、国家语言资源监测与研究中心、人民网主办的“汉语盘点2016”揭晓仪式在京举行。洪荒之力、友谊的小船、定个小目标、吃瓜群众、葛优躺等当选年度十大网络用语，而“规”和“小目标”当选年度国内字、国内词。

“汉语盘点”自2006年以来已连续举办十一届，今年活动共得到10000余条网友推荐字词，投票阶段点击量达587万，微博相关话题阅读量上亿次。当天，央视著名主持人敬一丹主持揭晓仪式，许嘉璐、楼宇烈题写了年度字词。金灿荣、雷颐、王立群、于丹、王旭明、李鸿谷、沈阳等专家学者现场揭晓并点评年度字词，著名作家王蒙也与大家分享了对于年度字词评选的感受。

经过最终评选，“规”“小目标”“变”“一带一路”分别当选年度国内字、国内词、国际字、国际词。另外，当天还公布了2016年度十大流行语、十大新词语、十大网络用语，这几项由国家语言资源监测与研究中心依据大规模动态流通语料库，利用语言信息处理技术在监测数据的基础上提取的，全面、真实地反映了中国媒体视野中的世间万象和社会变迁。

今年的年度十大流行语是：长征精神、两学一做、杭州G20峰会、南海、里约奥运会、脱欧、美国大选、亲信干政、天宫二号、阿尔法围棋。年度十大新词语是：两学一做、冻产、表情包、洪荒之力、阿尔法围棋、网络大电影、摩拜单车、山寨社团、吃瓜群众、闺蜜门。受到网友关注的年度十大网络用语则包括：洪荒之力、友谊的小船、定个小目标、吃瓜群众、葛优躺、辣眼睛、全是套路、蓝瘦香菇、老司机、厉害了我的哥。

京华时报–Dec 21, 2016,12:30

“洪荒之力”是什么意思？出处哪里？

古人云：天地玄黄，宇宙洪荒。传说天地初开之时，曾经有过一次大洪水，几乎毁灭了整个世界。因此，洪荒之力指的是如天地初开之时这种足以毁灭世界的力量。

小说《花千骨》中洪荒之力即妖神之力，花千骨集齐十方神器将洪荒之力放出，妖神将自己力量灌输在花千骨体内。白子画虽然封印花千骨体内的洪荒之力。可因为东方彧卿和杀阡陌的死，还有轻水的背叛，最重要的糖宝的死，让花千骨万念俱灰，释放洪荒之力，成为了妖神。

2016年8月8日，里约奥运女子100米仰泳半决赛，中国选手傅园慧接受采访时说：“我已经用了洪荒之力”快速走红网络。控制不了体内的洪荒之力也成为网友调侃的常用语。

“不明真相的吃瓜群众”这个梗最早出自哪里？