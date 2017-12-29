流感季又至：流感疫苗注射应该注意什么？

除了气温下降和皑皑的白雪，冬天的到来还标志着美国流感季节的开始。

季节性流感不仅被认为是一个公害，而且病情严重还可能会导致生命危险。

据CNN报道：去年的流感季节，全美有97万患者住院。美国疾病控制和预防中心(CDC)估计去年有4000万病例发作。

一个减少患流感及并发症的简单的方法就是注射流感疫苗。而注射此类疫苗应该注意哪些事项呢？

什么人应该注射流感疫苗？

根据美国疾病控制与预防中心的建议：每一个秋季，“每位6个月以上的人都应该注射流感疫苗”。

儿科感染性疾病医生，艾米·爱德华兹( Amy Edwards)，告诉ABC新闻说：“年轻的孩子们”和“65岁以上的成年人”，特别要确保注射流感疫苗。

她还指出：“有慢性疾病的人：如哮喘、糖尿病和心脏疾病的人，由于他们属于流感并发症高风险人群，也应该确保接种疫苗。”

她说，“因为流感会导致肺炎和心脏疾病突发的危险而造成严重的后果，所以那些去年有过心脏问题的人应该确保接种流感疫苗”。

爱德华兹还表示，“如果你不希望自己的感冒持续两个星期以上”，你也应该接种疫苗。

什么时候注射流感疫苗最好？

尽管大多数健康专家认为注射疫苗越早越好，但是根据美国疾病预防控制中心的统计，在美国季节性流感高发季节一般要到10月份。

“CDC建议十月开始接种，因为我们并不能预测什么时候流感会开始传播”，爱德华兹说。

她补充道：“但是我总是主张尽快注射。在我看来，人们不值得去冒被早期感染的风险。”

你应该接种什么样的流感疫苗？

在过去几年中，一些医生建议用鼻腔喷雾疫苗，而不是传统的注射性流感疫苗。

然而目前美国疾病控制和预防中心不再推荐喷鼻剂的使用，根据最近的研究，注射的方式比喷鼻剂预防流感更加有效。

爱德华兹说，她理解很多家长不喜欢让孩子们肌肉注射。 “也许再做更多一点研究，如果能把疫苗设置得更强一点，我们还可以使用这种办法”，她说。

可使用的流感疫苗有很多种类，爱德华兹建议去咨询一下你的医生，找出一种最适合你的病史和生活方式的疫苗。

“对于绝大多数人，一般的三合一(trivalent)疫苗应该是很好的，” 她说，指的是能够预防三种流感病毒的一种疫苗。

65岁以上的人可以注射专门为老年人制作的流感疫苗，这种疫苗剂量较大，具有较高的抗原体数量，有助于免疫系统尽快产生抗体。

流感疫苗真的有效吗？

爱德华兹表示：流感疫苗的有效性，根据不同的年份在“逐年变化”。

爱德华兹说：每年在制作疫苗时，“专家都要研究什么病毒在美国、什么病毒在世界的其它地区流传”，然后根据情况制作。

爱德华兹进而指出：“有一些年份预防流感的疫苗会比往年好很多，但是得到一些防御保护永远都是应该的”。

感染流感之后怎么办？

流感疫苗不是一个完美的疫苗，即们已经接种了疫苗中的病毒，人们还可能会感染同类流感。在这种情况下，专家提醒高危患者一定要得到及时的治疗，以缩短流感症状的持续时间。

田纳西州传染病专家纳威廉·沙夫纳(William Schaffner)博士表示，65岁以上的人很可能会发生潜在的并发症，如心脏异常或呼吸困难等等，出现这类情况应该及时去看他们的医生。

“流感是很棘手的问题，因为在开始你可能只是感受到轻度的不适，然后突然之间人就崩溃了，”他说，“服用抗病毒药物可以减轻病情的严重程度，它会使你很快好转，而且不会把病毒传播给别人。”

人们会不会因注射流感疫苗而感染流感呢？

不会的，医生们对此回答得很肯定。

来源：纽约侨报网 Dec 29, 2017, 16:18 PM