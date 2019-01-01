海外华人的“筷子”情结 “不少外国人以会用中国筷子为荣”

近日，意大利品牌Dolce & Gabbana（杜嘉班纳）发布的“起筷吃饭”宣传片中，将中国的“筷子”称为“小棍子状的餐具”，语气充满着不尊重，引起海外华侨华人的负面评论。尽管在异国他乡定居多年，不少华侨华人仍保持着使用筷子的传统习惯。

一双筷子，承载着炎黄子孙的情感和记忆。

新西兰华人曾险介绍：“从小，爸妈就教我如何使用筷子，不仅给予我关于中餐美食味觉的启迪，还在言传身教中完成了中华文化的传承。”

他还记得妈妈曾教他，“吃饭就要热热闹闹，多个人多双筷子”，“筷子不仅用来给自己夹菜，用公筷分餐体现了家人之间的感恩与分享。”

到新西兰定居以后，虽然刀和叉在西方餐饮中使用更为普遍，但曾险只要一拿起筷子，便睹物思情，想念起家乡的味道，从内心升腾起一种亲切，一种平凡而熟悉的归属感。

一双筷子，蕴含着中国独特的文化符号。

早在3000年前，筷子已经出现在华夏祖先的生活中，用以辅助进食，“筯”“箸”“梜”这些字便是“筷子”说法的原型。

筷子一头圆、一头方，代表了天和地。使用筷子必须两根配合，这叫一双，正好与中国人太极和阴阳的理念相符。

诺贝尔物理学奖获得者李政道教授曾说过，如此简单的两根东西，却高妙绝伦地应用了物理上的杠杆原理。筷子是人类手指的延伸，且不怕高热、寒冻，真是高明极了。

还有研究表明，人们在使用筷子时，五个手指能很好地配合，带动手腕、手掌、胳膊和肩膀的几十个关节和肌肉的活动，并与脑神经相连．给大脑皮层一种有益的锻炼。

“可是，不少人只看到筷子的工具属性，忽略了它厚重的文化内涵。”筷子博物馆馆长蓝翔40年来收藏了2000双筷子，并且曾经拒绝外国藏家用200万元买下全部筷子藏品的提议。

一双筷子，架起中西方文明互鉴的桥梁。

美国福建烹饪协会会长郭克赐上世纪90年代漂洋过海，在纽约唐人街开起中餐馆。那时，外国人吃中餐也拿刀叉，他被外国食客问及最多的问题便是，筷子应如何使用？

“了解中国文化，从筷子开始。”郭克赐与千千万万海外中餐从业者、推广者一道，耐心地教食客们使用筷子，并讲述中国人用筷子的益处、禁忌和风俗。

如今，郭克赐介绍，全世界各大中餐馆内，许多外国人一坐下便使用起筷子来，还有不少外国人以会用中国筷子为荣。

2018年，英国还专门为东亚美食而设立了“金筷子”大奖，该奖的联合创办人Lucy Mitchell、Sarah Lewis表示，中餐和其他东亚美食需要为主流社会所认可，通过设立奖项，让大家一听到“筷子”就能联想到中餐在当地的繁荣发展。

作家冯骥才曾作诗：“莫道筷箸小，日日伴君餐。千年甘苦史，尽在双筷间。”

在中西方文明交流与碰撞的历程中，请再多一些理解与互鉴。

2018-11-25 19:34 来源：侨报网综合