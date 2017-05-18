海归若说着一口“曲筱绡”式英语，面试官怎么看？

随着《欢乐颂2》热播，海归富家女曲筱绡的英语口语再次令观众嗔目结舌：高中就留学美国的曲筱绡，在剧中与人英文对话时，居然连一个完整的句子都无法说出？英文水平不佳的海归求职儿们，并不都会像曲筱绡一样幸运地解决工作问题。但却面临着与曲筱绡一样的问题：海归背景会在他们的求职、合作中成为一个减分项。

《华闻周刊》之前在采访《职来职往》达人马丁时，一向以犀利著称的马丁毫不讳言地指出，对于许多英语不甚出色的海外留学毕业生而言，留学的背景反而成为劣势。马丁的话或许一针见血地刺痛了海归的心，但是仔细斟酌其言，不难发现的是，马丁的观点在某种程度上反映出社会和企业雇主对海归求职者的看法。

那么，企业雇主到底对留学生的英语能力要求是怎样的？企业雇主对留学生的英语水平要求是否过于苛刻呢？

英语是职场加分项目

目前，海归呈现出的一种普遍现象是，如果不具备较高的英语水平和能力，似乎在求职的过程中不能给自己加分，那么对于许多英语并不出色的海归求职者来说，留学的背景是否倒成了多余的呢？亚信联创集团股份有限公司人力资源部柏一鸣女士并不完全赞同这种说法。

在接受《华闻周刊》采访时柏一鸣表示：“留学期间的学习和生活是每个留学生的宝贵财富，针对个别英语能力不出色的留学生，有些技术类岗位会更看重他们的工作能力和发展潜力而非仅仅考察语言能力。对于这部分海归来说，我们认为并没有必要隐瞒自己的留学背景。英语只是一种交流工具，是对个人职业生涯发展的一个加分项。”

柏一鸣在探讨海归的英语不尽人意时指出三种可能的情况：第一种是，英语水平在留学期间提高不大，回国招聘无法满足企业要求。这种情况要看该名学生所有科目是否具有很强的专业性，有些岗位对留学生的英语要求并不高。

第二类是商务英语和实际应用能力与企业需要有一定差距，这个是企业能够接受的，毕竟学校所学以学术为主，而企业需要的是商务性和实操能力。

第三种关于哑巴英语，这是中国学生的普遍问题，不仅仅发生在海归身上。柏一鸣认为这和中国的教育体制有密切关系，学生们缺少交流和实际应用语言的机会，更多是应试和考证，建议学生们多参加社会实践，融入到国外的生活和语言环境中，参加公司的实习，提高商务英语的能力，多多接触英文邮件等。

上海汽车集团股份有限公司乘用车公司人力资源部时傲兵(Eson Shi)认为： “对于非语言专业学生而言，英语首先是一种日常沟通和学习交流的工具，英语能力出色能够帮助留学生更快更好理解、消化、吸收专业知识，培养技能。对于英语不出色的留学生而言，求职中还是应该表明自己的留学背景。”

《职来职往》达人、智立方集团董事长杨石头在接受《华闻周刊》采访时表示，对海归的英文水平没有必要太过苛求，英文只是一个工具，核心竞争力还是要靠个人素质来决定。

杨石头认为英文水平不能只是成为对留学归来的求职者的唯一考量标准，他说：“智立方在招聘员工的时候，不论他是不是海归，主要考量的不只是英文水平。如果英文水平不好，但是其他方面的素质都很好，我们还是会录用的。毕竟核心竞争力的来源是对专业的深度精通。如果没有这个能力，英文水平再好也是不适用的。打个最简单的比方，如果单单只是英文水平好，那么适合的工作只会是翻译下文件，而非核心的创造类或是研究类工作。”

他还特别指出:“现在大量的国际品牌在中国发展都要考虑如何本土化的问题，所以对于求职者来说，英语好不好还不如他清不清楚市场结构重要。”

英语水平影响职业发展

虽然认为本行专业是核心竞争力，但是在接受《华闻周刊》采访时，杨石头同时认为，学好英文在当下的中国社会来说是很重要，“毕竟中国现在正向国际化发展，所以学好英语是能够提升自己竞争力的一个很好的途径。”

柏一鸣也具体地解释道：“对于雇主而言，如果海归英语水平很差，在薪酬待遇方面也不具有竞争优势。我们对有留学背景的海归在英语水平的期望值会比其他同等中国国内的应聘者要求高。亚信联创为留学人员提供适合的工作岗位，以便发挥海归跨文化交流的特长。比如我的招聘部门的两位同事，他们都是英国留学回国的高材生，现在负责亚太区和欧美区的人才招聘，已经在全球化招聘的进程中发挥了很重要的作用。”

时傲兵也向《华闻周刊》表示，该公司要求留学生求职者至少在业务方面能够进行英语电视电话会议，翻译英语专业文献，用英语进行流畅的技术交流。虽说最看重的是留学生的专业水平，而不是英语水平，但是英语水平的好坏会影响到专业水平的提升。

“作为一名优秀的海归人才，其英语水平应该表现的更为优秀，在跨文化交流方面的适应性更强。否则，所获得的学位的实际含金量也值得商榷”，时傲兵强调。

（编辑：石页）

来源：侨报网