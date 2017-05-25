熊猫快餐要重新定义美国中餐

未来美国中餐的发展应该是从传统中寻找灵感

据南加州公共广播新闻网(89.3KPCC)25日报道，美国人可能已经很熟悉芙蓉蛋这样的中餐，不过在拥有庞大华裔移民的南加州，麻婆豆腐和大米粥等餐点也已经成为菜单上的常客。

作为在美国已经拥有35年历史、也是规模最大的中餐连锁店，熊猫快餐(Panda Express)希望能够将更多的中国传统餐饮介绍给美国人。

熊猫快餐首席营销官安德莉亚•程(Andrea Cherng，音译)说：“熊猫快餐已经有35年历史，有机会成为将中餐推广给更多人的大使。”

1973年，她的父母程正昌和蒋佩琦夫妇在帕沙迪纳开设第一家餐馆。1983年，他们将餐馆更名为熊猫快餐，目前在全世界各地已经开设了超过1900家分店。目前来说他们最受欢迎的餐点当属陈皮鸡。

安德莉亚认为，熊猫快餐可以利用自己庞大的消费人群来发掘出下一个“陈皮鸡”。比如说麻婆豆腐。

“对美国大部分地区来说，豆腐不那么常见。”她说，“如果熊猫快餐能够利用自己的市场推广能力将其介绍给更多美国人，让他们也接受这道在圣盖博谷已经稀松平常的菜肴，会让我们很骄傲。”

她的这个想法已经在实践中，不过她第一步选择的是葱油饼。

当然，在收到顾客的反馈后，熊猫快餐推出的葱油饼也进行了改良。他们现在供应的葱油饼更加少油，而且还可以像墨西哥卷饼一样，在里面包上各种配料，比如陈皮鸡。

“这会更容易让人接受。”安德莉亚说，“我们对越来越多人开始接受葱油饼感到很高兴。”

目前来说，只有南加州的一些分店供应葱油饼这道餐点。但是，随着葱油饼越来越受欢迎，他们正考虑将这道餐点推广到全美其他地方。

“美国中餐最好能够向传统靠齐，将那种我们熟悉的味道介绍给所有人。”安德莉亚说。

熊猫快餐富有创意的主厨吉米•王(Jimmy Wang，音译)还在测试很多其他的餐点。“这跟我在台湾的成长有关。”他的创意基于自己母亲和奶奶曾做过的菜肴。

比如红烧牛肉，这道菜需要烹制10到12个小时，比美国人熟悉的红炖牛肉要稍甜一些。他们还基于养乐多的创意制作出了一种饮品，底部为果浆，中层为苏打水，顶部则是一层酸奶。

另外，其实像珍珠奶茶这样的饮料在洛杉矶等城市已经大行其道，但是在美国很多其他地方还是很少见。而熊猫快餐可以利用自己强大的推广能力将其介绍给更多人。

侨报网–May 25, 2017,10:17