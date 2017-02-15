燃爆美国街头！每个人一生中最后悔的事，竟然都是这样的…

2016匆匆走过

记得在年初立下的flag吗？

——要早起、变瘦、找到女朋友、去旅游…

当初的信誓旦旦

到了2017年才发现

所有的都没有完成

打脸piapia的…

而在年末美国纽约的街头

出现了这样一块黑板

上面写着：

「写下你最后悔的事」

黑板挂在街上时间不久

就引来了过往路人的围观

可是围观的人越多

就越没有人敢上前来下笔

“最后悔的事？这太丢人了！”

终于，愿意敞开心扉第一个吃螃蟹的人出现了



▲没有继续我的艺术生涯

她说：我一直没有时间去做这些事

这也是大多数人留下遗憾的借口

人们纷纷开始写下一生中后悔的事

▲没有对那个她说“我爱你”



▲没有去申请医学院



▲从没有追逐过我的梦想



▲没有坚持演员的梦



▲没有投入其中



▲没有在我爸离世之前给他生个孙子













这满屏的后悔事

都是关于“没有”

其中还有一个黑人小哥穿着制服

他是一名环卫工人

而他写下的是…



▲一直呆在自己的舒适区里

没有人知道小哥曾经经历过什么

不知他是否是曾沉迷于纸醉金迷的生活

没有发现危机而家道中落成为环卫工人

也不知道他是否是因为害怕受挫

而没有踏出可以改变他人生的一步

小Pin只知道他在离开时

面对镜头说了声“thank you”

那个微笑里，彷佛藏着他对梦想的醒悟

没有时间、没有钱、没有精力

我们想做的事情一次又一次被打断

而人生最可怕的不是失败

而是抱憾终生

有的人25岁就死了

只是到75岁才埋葬

而自己选择另一条路的时候

变成了行尸走肉

回想起上一年

你是不是也和他们一样

会在这黑板上堆满“没有”的字眼

『没有听朋友的劝阻找了个渣男

没有克制住自己的嘴吃成了胖子

没有坚持自己去学自己喜欢的东西

没有在亲人在世之前对ta说一句“我爱你”』

.

.

.

所以当黑板已经被“后悔”填满

工作人员却给了他们一份“后悔药”

他们竟然做了这样的事…

把黑板擦干净

把后悔的事情擦掉

实现想做的事不在于时间

只在于你有没有信念把它完成

永远不要因为年龄而放弃梦想

因为即使你什么都不做

时间还是会把你变老

那时的你只会是一个没有梦想的老人

每一天都相当于一个干净的黑板

今天还可以写下你后悔的事情

明天就去把它擦掉完成它吧

不要等到人生最后的那天

才想起：

为什么当初我没有…