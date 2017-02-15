燃爆美国街头！每个人一生中最后悔的事，竟然都是这样的…

2016匆匆走过
记得在年初立下的flag吗？
——要早起、变瘦、找到女朋友、去旅游…
当初的信誓旦旦
到了2017年才发现
所有的都没有完成
打脸piapia的…
而在年末美国纽约的街头
出现了这样一块黑板
上面写着：
「写下你最后悔的事」
黑板挂在街上时间不久
就引来了过往路人的围观
可是围观的人越多
就越没有人敢上前来下笔
“最后悔的事？这太丢人了！”
终于，愿意敞开心扉第一个吃螃蟹的人出现了
▲没有继续我的艺术生涯
她说：我一直没有时间去做这些事
这也是大多数人留下遗憾的借口
人们纷纷开始写下一生中后悔的事
▲没有对那个她说“我爱你”
▲没有去申请医学院
▲从没有追逐过我的梦想
▲没有坚持演员的梦
▲没有投入其中
▲没有在我爸离世之前给他生个孙子
这满屏的后悔事
都是关于“没有”
其中还有一个黑人小哥穿着制服
他是一名环卫工人
而他写下的是…
▲一直呆在自己的舒适区里
没有人知道小哥曾经经历过什么
不知他是否是曾沉迷于纸醉金迷的生活
没有发现危机而家道中落成为环卫工人
也不知道他是否是因为害怕受挫
而没有踏出可以改变他人生的一步
小Pin只知道他在离开时
面对镜头说了声“thank you”
那个微笑里，彷佛藏着他对梦想的醒悟
没有时间、没有钱、没有精力
我们想做的事情一次又一次被打断
而人生最可怕的不是失败
而是抱憾终生
有的人25岁就死了
只是到75岁才埋葬
而自己选择另一条路的时候
变成了行尸走肉
回想起上一年
你是不是也和他们一样
会在这黑板上堆满“没有”的字眼
『没有听朋友的劝阻找了个渣男
没有克制住自己的嘴吃成了胖子
没有坚持自己去学自己喜欢的东西
没有在亲人在世之前对ta说一句“我爱你”』
.
.
.
所以当黑板已经被“后悔”填满
工作人员却给了他们一份“后悔药”
他们竟然做了这样的事…
把黑板擦干净
把后悔的事情擦掉
实现想做的事不在于时间
只在于你有没有信念把它完成
永远不要因为年龄而放弃梦想
因为即使你什么都不做
时间还是会把你变老
那时的你只会是一个没有梦想的老人
每一天都相当于一个干净的黑板
今天还可以写下你后悔的事情
明天就去把它擦掉完成它吧
不要等到人生最后的那天
才想起：
为什么当初我没有…