特朗普威胁关闭政府 以获边境安全

Trump Threatens Shutdown as Negotiators Close In on Budget Deal

特朗普周日警告称，他将愿意“关闭”政府来维护边境安全。

“如果民主党人不给我们票数，让我们来维护边境安全，包括边境墙，我愿意将政府关闭。我们必须取消绿卡抽签、抓了就放政策，并最终实施积分制的移民体系！”特朗普今天早上的推特上说。“我们需要优异的人才进入我们的国家！”他补充道。

据国会山（The Hill）报道，总统在周日早些的一条推特上说，“许多”的越境者为了“邪恶的目的”正在利用儿童。他还抨击了现有的美国移民法，并敦促追随者投共和党的票。“请理解，当人们非法越境时，不管他们是否有孩子，都会产生一些后果——而且很多人只是为了自己的邪恶目的而利用孩子。国会必须采取行动，修改世界上最愚蠢和最糟糕的移民法！投共和党吧。”他说。

特朗普警告称愿意“关闭”政府来维护边境安全。（图片来源：特朗普推特截图）

特朗普呼吁国会采取行动，修改糟糕的移民法。（图片来源：特朗普推特截图）

特朗普政府的“零容忍”移民政策导致数千名儿童在南部边境与父母分离。法院命令政府在上周四之前让这些家庭团聚，但仍有数百名儿童与父母分开。美国国土安全部发言人表示，将做出“诚意”的努力将使所有家继续庭团聚。

总统在打击非法移民的同时，经常批评美国的移民法，并呼吁国会采取行动。全国共和党国会委员会（National Republican Congressional Committee）主席史蒂夫·斯蒂弗斯(Steve Stivers)在总统的推特上说，他不认为“我们将关闭政府”。“我认为我们将确保政府的开放，但我们将在移民问题上制定更好的政策，”他在美国广播公司（ABC）的《本周》（This Week）节目中表示。“总统希望我们制定适用于美国的政策 并为美国人工作，我认为这是我们将要推进的目标。”

与此同时，威斯康星州共和党参议员罗恩·约翰逊（Ron Johnson）在哥伦比亚广播公司（CBS）的《面对全国》（Face the Nation）节目中表示，他“不喜欢玩政府关门的政治”。“我不认为这有什么用，所以我们试着避免它，”约翰逊说。

据报道，特朗普在6月份与共和党参议员和白宫官员会面时威胁要关闭政府，原因是他的边境围墙资金不足。联邦政府上一次关门是在1月份，当时一项临时支出法案在国会搁浅。

2018-07-29 12:30 来源：侨报网