特朗普撤销DACA 直接影响到华人“梦想者”

美国总统特朗普“兑现”了他在总统竞选期间所做的“撤销‘延后遣返童年来美者’计划” Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) 的承诺,9月5日上午,联邦司法部部长塞申斯正式宣布了新的法令,政府将开始着手“有序并合法地陆续停止”DACA计划。特朗普总统目前给国会6个月的时间来提出有关DACA受益人的立法解决方案,表示美国政府“通常不会采取行动”去清除那些“梦想者”。

洛杉矶华人律师郑博仁表示,虽然DACA受益人多来自拉丁美洲国家,但其中也有不少华人“梦想者”,许多“降落伞孩童”都申请并获得了DACA的好处。新法令实施后,DACA的新申请将不再被政府接受。

那些目前在该计划中的人,他们的合法身份以及和DACA有关的各类许可(比如工作及上大学)将于2018年3月到期。除非国会通过立法,建立一个临时或永久法定移民身份的新渠道,否则“梦想者”将在2020年3月之前全部失去有效身份。严格地说,由于他们失去合法身份,这些“梦想者”可能会被驱逐出境,送回到他们不熟悉的出生国。

大多数美国人不希望那些少年时来到美国的孩童遭到惩罚,他们同意不给予“梦想者”公民身份,但同意让这些人合法地工作或上学,从而回馈美国社会;反对DACA的人则认为不应该支持任何不合法行为,不论结果如何,入境美国都应采取正当渠道,这些反对者对任何非法行为都采取零容忍的态度。

郑律师表示,不仅共和党州检察长准备起诉特朗普,指责他撤销DACA的做法违法,民主党州检察长也表示,如果特朗普撤销DACA,他们也随时会起诉总统。面对来自两党的压力,特朗普把皮球提给国会,希望通过国会讨论来安抚所有人。但郑律师指出,让特朗普行动无效的相关诉讼会接踵而来,它将持续数月甚至数年,最后将由联邦法庭来决定总统的权力。

Is there any hope now for Dreamers (Development, Relief, and Education for Alien Minors)?

Some lawmakers have proposed a bipartisan measure that could protect Dreamers from deportation now that the Trump administration is ending DACA.

But a number of past efforts to protect the Dreamers — widely seen as the most sympathetic group of undocumented immigrants — have stalled in Congress, and it’s unclear whether a new initiative would be able to gather the momentum it needs to pass.

来源:侨报网