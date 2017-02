川普的禁令让华人回忆起那充满屈辱和排挤的半个世纪

川普的穆斯林禁令让全世界哗然

这份针对特定国家特定族群的禁令让全世界汗颜

但是,这不是美国第一次这么流氓

上一次,可是针对华人

上周五,川普签署了一项另全世界都震惊的穆斯林禁令,同时暂停接收难民。这个曾经开放包容过的移民国家看来又退回到了一百多年前。

1月27日,特朗普签署了一项“阻止外国恐怖分子进入美国的国家保护计划”(PROTECTING THE NATION FROM FOREIGN TERRORIST ENTRY INTO THE UNITED STATES),也被外界称为“穆斯林禁令”。

计划包括90天内禁止几个主要穆斯林国家的公民进入,除此之外,行政令还包括在未来120天内停止接受难民,同时无限期禁止叙利亚难民入境。

在川普的禁令上,叙利亚、伊朗、苏丹、利比亚、索马里、也门和伊拉克这7个国家的公民被暂时禁止进入美国。目前美国共有约3百万穆斯林,只占美国人口的百分之一,极端分子只是其中很小的一部分。有分析指出,这样的行为只会将穆斯林推向ISIS。

禁令一签署便即刻生效,29日,法航飞往美国的航班上有15名穆斯林被拒绝登机;凭借《推销员》入围奥斯卡最佳外语片的伊朗导演法尔哈迪将无缘奥斯卡颁奖礼。

导演法尔哈迪2012年曾凭借《分离》获得奥斯卡最佳外语片

据估计,大约有9万人的美国签证因此受到影响,这项穆斯林禁令让所有的国际学生陷入恐慌。来自上述7个国家的留美学生害怕自己再也无法进入美国,或者无法旅行。

禁令一出,全球哗然,愤怒蔓延开来。

纽约民众聚集在肯尼迪机场,要求穆斯林和难民入境美国;美国数个联邦法院禁止了驱逐人员出境的行动;洛杉矶律师在机场门口举牌为受禁令影响的人提供帮助;华盛顿总检查长鲍勃·弗格森表示将起诉“穆斯林禁令”;英国民众发起请愿禁止特朗普访英;加拿大总理表示:“无论宗教、加拿大欢迎所有逃离战争及恐怖主义的人民。”

1965年,美国国会通过“移民与国籍法案”(Immigration and Nationality Act),规定任何个人都不能“在移民签证签发事务中因其种族、性别、国籍、出生地或居住地而受到歧视”。

1965年总统林登·约翰逊签署“移民与国籍法案”

人们无法相信这样的种族、宗教分割禁令竟然能出现在21世纪的美国,一个以自由、民主作为国家精神的地方。

特朗普的禁令让美国退回了一百多年前,这个曾禁止华人踏入的国家。

百年屈辱——《排华法案》

尽管我们都是这片土地上的“外来人”,但外界因素的变化令我们交替跌落或爬上种族鄙视链的顶端或底端。如果真是这样,是不是不会有永久性的“白人至上”或对“劣等民族”的划分。

杀戮印第安人、贩卖黑人、压迫黄种人…折腾了一个多世纪,美国人好不容易才在种族问题上歇口气,最起码暂时维持了“美国欢迎你”的局面。可近几日特朗普签署的禁7国公民入境行政令似乎让这个标榜“人人平等”的民族融合大乐园又被质疑,也唤起很多华人对于19世纪那场驱逐华人的深刻记忆,因为我们也曾感同身受。

19世纪的中国被西方国家用鸦片强行撬开了国门、侵蚀麻痹了思想。当时,国库空虚,经济萧条,前往异国他乡谋生是很多中国人的出路。而远在大洋彼岸的美国却正在被一场金色的梦包裹着。

1848年,加州发现了金矿。全世界都来蹭这场淘金热。其中以爱尔兰与中国为最多。据统计,1848年-1850年的旧金山只是个有着500人的小镇,而随着大批华工赴美,愣是将这个小镇撑成了3000多人的美国最大城市之一。

然而任何热潮都抵不了僧多粥少,随着表层金被开采殆尽,淘金竞争加剧,工作机会减少。这时对于雇主们来讲,华工因劳动力廉价而备受青睐。

除了淘金热,美国历史上重要的太平洋铁路也凝聚了中国人的血汗。铁路的总承包人克罗科说:能修长城的民族也能修铁路。

儒勒·凡尔纳在《八十天环游地球》中说:如果没有它,八十天环游地球的梦想永远只是梦想而已。

据统计,从1865年到1869年四年间,约有14000多名华工参加筑路工程,占工人总数的90%。

这条耗时6年、总长度达3000多公里、用1000多条华工用生命铺就的太平洋铁路被称是世界七大工业奇迹之一。“每根枕木下面都有一具华工的尸骨”的说法绝不危言耸听。

严寒酷暑,崇山峻岭,沙漠盐湖,艰苦的条件吓跑了爱喝酒、索要薪水高又不能吃苦的爱尔兰人。不够高大、但勤劳薪水低又安分的中国人成了雇主的心头好。

华工将铁路长城修在了美国的土地上,却没能修进美国人的心里。

这张著名的铺设最后一段路轨的照片中唯独没有中国人的身影。

廉价的劳动力、不挑剔有活就干又很勤劳的华工成了加州劳工主力的爱尔兰人的眼中钉,是抢了他们饭碗的工贼。而他们却是手握选票被政客拉拢的群体。

再加上中国人的外貌、饮食和习惯与白人群体格格不入,华人被视作另类。

19世纪70年代,加州经济不景气,白人工会领袖谴责华工拉低了他们工资,减少了工作机会。而政客们为赢得这些人手中的选票不得不顺应排华的潮流。

华人的屈辱从这一刻开始了。

张纯如的The Chinese in America 一书引用的19世纪美国流行的除害虫广告。图片中留着辫子的大清中国人,手中拿着老鼠,影射中国人吃害虫,本身也是害虫,必须被彻底灭除。

随着反华排华的组织和条款相继产生,当时的华人饱受不公。

中国移民被排除在美国宪法赋予的权利中。

中国移民没有投票权,没有任何政治地位。

华人无权在法庭上对涉及白人的案件作证,等同于被剥夺了法律自卫权。 认人主宰命运。

加州议会出台法律向非美籍矿工征收高额“执照税”。

…

墨西哥裔和华裔是美国人的眼中钉。

1870年旧金山参议会通过条例,禁止行人在人行道用扁担搬运货物。这是一项冲着华人的条例,因为当时只有华人才有这种习惯,他们挑着担子给客户送洗干净衣物。

1873年旧金山参议会又通过条例,向不用马车搬运衣服的洗衣馆每季征收15美元。据悉,当时华人经营的洗衣馆不用马车搬运衣服,而用马车搬运衣服每年仅征收1美元。

1882年5月6日,是所有在美华人不会忘记的日子。美国总统切斯特·阿瑟正式签署排华法案。10年内禁止华人劳工进入美国(不包括商人、教师、学生、旅行者和外交人员),并禁止所有华人移民入籍美国。

始于民众,成于政府,美国的种族主义以这种赤裸裸的方式被摊开了。

总之,“中国人一定要滚!”

马克吐温短篇小说 《哥尔斯密的朋友再度出洋》中描写的一样,美国梦对当时的华人来说不再金灿灿,主人公艾送喜的遭遇就是所有华人的缩影。这是美国首次禁止一个种族入境,首次禁止一个种族入籍。中国人“有幸”成为了唯一的群体。

这个道歉有点迟。

1905年,对排华法案的大规模抗议开始出现。

第二次世界大战,中美成为对抗法西斯的盟友。

1943年12月,排华法案被废除。

2011年,参议院通过决议,针对《排华法案》向全美华人正式道歉。百年屈辱得到了慰借。

纵观历史,美国有三次以国家的名义就种族主义发表公开道歉。1988年8月10日里根总统签署文件,就二战时期建立日裔美国人集中营、迫害日裔的行为正式道歉。

2009年美国国会参议院通过决议,为奴隶制所犯下的错误向非裔美国人道歉。

这个年轻的移民国家不知为何充斥着这样歇斯底里的种族偏见,从排华法案到日裔集中营、特别登记注册、历史一次次的告诉美国人种族主义事后是要被打脸的,而如今的穆斯林禁令是否也要重蹈覆辙。

来源:北美留学生日报