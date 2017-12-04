特朗普税改通过！直击华人美国梦：票子房子孩子

12月1日是美国政治史上至关重要的一天，自里根总统时期以来美国最大的一次税改法案在这一天走到了最后也是最关键的一步——参议院投票。戏剧化的是在这最后一天，法案仍在不断地被修改，甚至出现了共和党有足够的票数（votes），但却没有法案（bill）的怪像。

许多民主党议员在投票前几个小时才看到500多页的议案，最终版本里还出现了手写内容。

直到深夜才定下最后版本。然后又进入了所谓的vote-a-rama（一种参议院的特殊投票规则，关于预算修正案的无辩论连续投票）。

周六（12月2日）凌晨1点50分，经过几个小时精疲力竭的马拉松式的vote-a-rama，参议院最终以51:49投票结果通过了特朗普税改的参议院最终修改版本。共和党参议员中有可能否决特朗普税改法案的几位摇摆议员，只有Bob Corker投了反对票，其他几位如John McCain, Ron Johnson, Jeff Flake, Susan Collins, Lisa Murkowski则都投了支持票。投票几乎一边倒按照党派划分，除Bob Corker以外的所有共和党议员投了支持票，所有民主党议员投了反对票。

参议院版本税改法案的通过毫无疑问是特朗普执政一年以来在国会取得的最大一次立法胜利。废除奥巴马医保法案在参议院沉戟之后一直郁闷至今的特朗普终于可以扬眉吐气，并自豪宣称税改是他送给美国人民的圣诞礼物。

面对如此“大手笔”的圣诞礼物，作为美国华人这一群体，特别是从大选至今一直坚定地支持特朗普的华人来讲，是该举杯欢庆，还是要降半旗致哀呢？

我们漂洋过海来到美国，是为了寻求一个怎样的美国梦？我们的美国梦，到底是由什么内容组成的？你也许可以列出很多很多，但对于大多数我们这样的平头百姓来说无非是：票子、房子和孩子。特朗普税改圣诞礼物也是直接冲着这三“子”而来。

票子

“双马”，又称为“双码”，是对硅谷等高科技公司密集地区夫妻双方都是“码农”（程序员）的称呼。很多这样的家庭收入基本上都会从目前33%那一档升级至特朗普税改里35%税率。因为增加了标准抵扣额和孩子的抵扣额，按分段计算的税率，像“双马”这样的中产阶级中高收入人群在特朗普税改后可能会少交一点税。

等一下，先不要欢呼！

如果您是“双马”家庭，而且不是生活在像纽约、新泽西、康涅狄格、加州这样的高州税地区，那恭喜您了，特朗普真为您减税了。

但据目测，“双马”还是聚集在加州、纽约这样的地方居多。在投票前一天的参议院税改法案里面，所有州和地税抵扣（State and Local Tax Deductions，SALT）将被取消。目前全美国有4400万（约30%）的纳税人在利用这个抵扣，如果您收入超过10万美元，失去SALT抵扣，您可就不是多交一点点税了。

在投票前的最后一天，在缅因州参议员Susan Collins的努力下，保住了分项抵扣里的州和地方房产税最高一万美元的抵税额。如果您的房产税在SALT里面占比较大一部分的话，这是一个利好消息。

参议院版本税改里有非常重要一项，就是“取消奥巴马医保中个人强制购买罚款条款”。特朗普和共和党对奥巴马医保采取“我废不了你，我拆了你”的策略，对奥巴马医保釜底抽薪。根据国会预算办公室(CBO)的报告，取消个人强制购买将造成减少财政赤字，同时增加几百万未投保人数，个人（Nongroup）医保保费将上涨10%。明年交医保费时您就知道到底要从腰包里多掏多少银子了。

房子

在美国拥有自己的房子是我们这些新移民最基本的梦想之一，也可能是许多家庭最大的一项支出。绝大部分家庭是以分期贷款的方式购买房屋。目前的税法是：贷款的第一个100万美元之内的利息可以抵税，购买房屋之后的起初几年，每月支付的大部分是利息，因此每年能抵税的金额也是相当可观。在已经通过的众议院版税改里，把100万美元额度降为50万美元，这对那些买好学区好房子的“双马”家庭又是一个坏消息。在参议院版税改里，100万美元额度保留了，但如何和众议院版本合并，目前还是个问号。

另一个坏消息可能会伤到许多拥有一套以上房子的所谓“地主”。原来拥有5年以上并自住2年即可享受房子售出增值头25万美元（个人，家庭则是50万美元）的免税，税改后改为拥有8年以上自住5年才可免税。这记重拳打在这些“地主”脸上，滋味自知。

孩子

说到孩子，这回真是好消息来了：最新版的参议院税改把每个18岁以下孩子的抵税额从目前的1000美元提高到2000美元，而且是每个家庭都有（目前是11万到13万收入的递减，13万收入以上的不能享受）。这一项改革，其实左右派都是表示赞许的，但侧重点稍有不同。最需要帮助的是低收入家庭，但由于他们本身需要交的税较少，这部分抵扣也许不能体现出效果。对高收入家庭，要么是锦上添花，要么被多征收的税冲掉，也是意义不大。最受惠的是那些中等收入的家庭。

但如果您的孩子到了上大学和研究生的年龄，故事就完全不一样了。这次税改对高等教育有很大的影响，已经引起了全美各个大学一波又一波抗议的浪潮。目前众议院和参议院版本在教育方面的税改上有所不同，怎样合并还需观察。变化大致包括以下几个方面：

取消学生贷款利息抵税（目前有2500美元抵税）；

大学接受的捐助资金也要开始收税；

提高慈善捐款的抵税门槛（此举会影响向学校做慈善捐款的积极性）；

研究生减免的学费部分需要计入收入并征税（对那些在学校当助教等工作减免学费的学生影响重大）。

这些举措的后果就是学生上大学的成本上升，学校的资金来源减少，学生毕业后还贷款的负担增加。一方面给富人减税，一方面挥刀砍自己的教育，在全世界几乎所有国家都把下一代教育放在第一位的今天，也真是匪夷所思了。

如果您觉得特朗普税改给您带来了好处，就好好庆祝一下吧。如果您觉得您的票子、房子和孩子受到了影响，反特朗人士也许能骂几句娘，对挺特朗人士来讲，自己选的总统，含着泪也要熬下去。不管您站在哪一边，今天木已成舟，我们不得不面对这个现实，大家一起熬吧。

最关键的部分在最后：这次特朗普税改最大部分是把公司税从目前的35%降到20%，而且这项法律是永久性的。上面说的个人减税部分在10年后将过期失效。根据国会预算办公室(CBO)的报告，这次税改会在未来10年造成美国1.4兆亿美元的赤字，减税造成的经济增长可能带来0.4兆亿美元的盈余，相抵之后的结果是造成未来10年1兆亿美元的巨大窟窿。这个窟窿将由谁来补，是您的票子？房子？还是您的孩子？

来源：侨报网