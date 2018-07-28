「中国一边摧残美国的制造业和农业，一边盗取科学技术和知识产权！」总统特朗普携伊万卡7月26日下午到访圣路易斯市以北20英里之伊利诺伊州花岗岩市(Granite City, IL)，在美国钢铁公司旗下的格兰德钢铁厂（U.S. Steel Granite City Works），他重申不改变对华贸易立场，并宣布将大力扶植伊州在内的中西部地区制造业和农业，切实贯彻「美国优先」政策。这是继特朗普2017年入主白宫以来，首次到访伊州。

特朗普表示，花岗岩市是「美国优先」政策的范例，工厂重开不是一个孤立现象。它证明对进口钢铁征税将有益于美国本土制造业的发展。「空置的美国工厂将重新焕发生机，这正是美国提高关税之后取得的重要硕果。」特朗普说，改变美国在国际贸易上的劣势，促进美国国内产业发展，将为美国未来发展奠定坚实的基础。

根据白宫发布的信息，格兰德钢铁厂在2015年受进口钢铁的冲击，解僱了超过2000名工人。福克斯新闻报道称，特朗普今年3月1日在白宫会见美国钢铁和铝业企业代表时宣布了新关税计划，把钢材关税提高至25%、铝材至10%，藉此保护本国本土产业。随后，美国钢铁公司首席执行官伯里特（Dave Burritt）承诺立即重开格兰德钢铁厂，为当地增加了500个就业岗位。今年6月，伯里特宣布在今年10月份将重开第二座高炉，承诺再增加300个就业岗位。

数据显示，在美中贸易战之前，中国从美国进口的大豆达到了美国出口总量60%。仅在去年，伊州对华出口大豆额达到了140亿美元。单据ABC新闻网报道，美中贸易战开打以来，伊州的大豆种植、生猪养殖、钢铁制造业等均受到严重冲击。以农业为例，每头生猪的成本因贸易战提高了25至30美元，玉米和大豆价格出现大幅下跌，降幅达15%至20%。

非营利组织伊州农业局（Illinois Farm Bureau）指出，伊州最主要的农产品大豆将因美中贸易战损失4.2亿美元收入，以致伊州在内的美国农民怨声载道。对此，特朗普近日采取两项主要措施，一是在7月24日宣布向伊州等中西部农业带受影响的农民提供120亿美元补助金；二是7月25日与欧盟达成协议，将原先销往中国的大豆出口到欧洲。

中国驻芝加哥总领事馆经济商务室的统计数据显示，作为美国传统制造业中心，伊州与中国互为重要贸易对象，伊州对华出口在美国各州对华出口中多年来均排名前列，自华进口量为美国各州的前三名。

芝加哥侨报周末–Jul 27, 2018,10:39