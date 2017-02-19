王毅会晤美国新任国务卿蒂勒森

二十国集团外长会议2月16日至17日在德国伯恩举行，中国外长王毅和美国新任国务卿蒂勒森在会议期间举行双边会晤，这是川普就任美国总统以来、在两国关系紧张的背景下两国首度实现外长直接会晤。

据报道，王毅和蒂勒森当地时间周五上午在G20外长会议间隙举行会晤，双方据信就近期引发北京与华盛顿关系紧张的议题交换了意见，涉及台湾及双边贸易等内容。而在双边贸易方面，北京被川普政府视为主要的对手，川普指责中国对美贸易损害了美国就业，声称将对中国采取保护主义的贸易惩罚政策。

中美外长

G20外长会期间王毅首度会晤蒂勒森

据新华社报道，当地时间17日，中国外交部长王毅在德国波恩出席二十国集团外长会期间会见美国国务卿蒂勒森。

王毅表示，习近平主席前不久同川普总统进行的通话十分重要。美方明确表示继续坚持一个中国政策，两国元首一致认为中美完全能够成为很好的合作伙伴，应在新的起点上推动两国关系取得更大发展。这一重要共识维护了两国关系的政治基础，给新时期中美关系的发展指明了方向，也为双方在双边、地区和全球范围内开展全方位战略合作创造了必要条件。中美两国对维护世界稳定，促进全球繁荣肩负着共同责任，双方共同利益远大于分歧，中方愿与美方按照两国元首达成的共识，沿着不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的方向，加强沟通，增进互信，管控分歧，深化合作，确保中美关系在川普总统任内取得更大发展，为两国人民带来实实在在利益，为世界和平繁荣作出更多的贡献。

蒂勒森表示，定义美中关系的只能是友好。美方重申奉行一个中国政策，这不仅对两国关系非常重要，也对地区稳定发展有利。美方期待与中方开展高层交往，增进相互理解，维持、完善和加强各领域对话合作机制，在经济、金融、安全等领域加强合作，推动两国关系实现更大发展。

双方还就朝鲜半岛核问题深入交换了意见。

另据法新社报道，中国外长王毅和美国新任国务卿蒂勒森无疑是此次伯恩20国集团外长会议最受关注的人物，此前，因川普接受与台湾领导人蔡英文祝贺他当选通电话而导致中美关系紧张，使王毅是否会出席此次伯恩20国外长会议及是否会晤美国新任国务卿蒂勒森都画上疑问。

川普在当选之初与蔡英文及多个外国元首的接触中曾公开质疑“一个中国”原则，但随后又采取了被视为对北京让步的一系列行动。

蒂勒森在上任后，也就南海问题直言表示要阻止中国进入南海人造岛礁。对此被中国媒体抨击称将可能导致双方的“军事摩擦”。

而在双边贸易方面，北京被川普政府视为主要的对手，川普指责中国对美贸易损害了美国就业，声称将对中国采取保护主义的贸易惩罚政策。

此次G20外长会议是蒂勒森上任美国国务卿以来首次出席国际重要会议，也是首次出访欧洲，外界关注他将如何阐述川普总统“美国优先”政策，及他是否会向美国盟友保证如何延续美国数十年的外交政策。

此外，据美国国务院表示，他在会议期间还将分别会晤英国、沙特和阿曼等国外长，并参与叙利亚和也门相关议题的会谈。

中日外长

王毅督促日方：恪守承诺、言行一致

据中国外交部网站消息，当地时间2月17日，外交部长王毅在德国波恩出席二十国集团外长会期间，应约会见日本外相岸田文雄。王毅强调，日方唯有恪守承诺，言行一致，切实防止出现损害两国关系政治基础的事情，才能实现中日关系的真正改善。

王毅表示，今明两年分别是中日邦交正常化45周年和《中日和平友好条约》缔结40周年，双方应以此为契机，不忘两国前辈们的初心，认真总结两国关系发展正反两面经验教训，切实维护好两国关系政治基础，力争推动中日关系回到正确轨道。王毅强调，当前中日关系改善既面临机遇，也存在挑战。日方近期接连在重大敏感问题上采取消极举措，对两国关系改善进程造成干扰。日方唯有恪守承诺，言行一致，切实防止出现损害两国关系政治基础的事情，才能实现中日关系的真正改善。

岸田文雄表示，今年是日中关系发展的重要年份，日方愿按照构筑日中战略互惠关系的思路，妥善处理双方分歧，扩大两国关系的积极面，办好日中邦交正常化45周年纪念活动，推动日中关系的改善。日方重视中方提出的重大关切，重申不支持“两个中国”和“一中一台”，不支持“台独”， 这一立场不会改变。

来源：侨报网