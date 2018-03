玩具反斗城将关闭或卖掉美国全部700家门店 持有“玩具反斗城”礼品卡该怎么办?

(CBS) – After filing for bankruptcy last year, Toys ‘R’ Us now says it will sell or close all 800 of its stores in the U.S., and all 100 in the U.K.

That could cost over 30,000 jobs.

Jill Schlesinger is a Business Analyst for CBS News. She says the 70-year-old company struggled to compete against online retail, and pay off almost $8 billion worth of debt.

“It’s sad because it is an iconic brand,” Schlesinger says. “You know, I keep thinking that Geoffrey the giraffe just went from the endangered list to the extinct list.”

全球最大独立玩具销售商玩具反斗城的倒闭标志着一个时代的终结,将使全球各地的玩具制造商更加依赖亚马逊和沃尔玛来销售产品。

玩具反斗城(Toys R Us)将关闭或出售其在美国的所有门店,它的倒下注定进一步把权力交到亚马逊(Amazon)、以及沃尔玛(Walmart)等大型零售商的手中。

玩具反斗城拥有70年的历史,曾在几十年前帮助塑造了玩具行业。至今,这家零售商仍拥有700多家门店,约占美国玩具行业总收入的五分之一。在去年9月申请破产后,玩具反斗城在假日销售季遇到了严峻考验,使其债务重组的前景更加黯淡。

知情人士接着说,该公司计划在周四的破产听证会之前申请破产清算。他们补充说,各个商店不会立即关门,而是要“有序停业”。

“玩具反斗城”于去年9月申请破产保护,希望重组约50亿美元的债务、改进门店及运营,以保持在玩具行业的支柱地位。不过,据《华尔街日报》报导,该公司星期三通知员工,计划在星期四破产听证会举行之前,提交破产文件。

该公司执行长布兰登(David Brandon)星期三表示,除了关闭或出售美国所有门店,还将出清法国、西班牙、波兰和澳大利亚的业务。该公司还计划出售加拿大、欧洲中部和亚洲的业务。此前,该公司已开始关闭在英国的所有100家门店。布兰登说:“所有的一切都将贴上‘待售’标签。”

该公司目前在美国有超过700多家门店,美国之外有约800家。法庭文件显示,加总后该公司在全球拥有1,600家门店,员工总数约60,000人。随着该公司出清业务,美国未来几个月有33,000人面临失业。

作为全球最大的独立玩具销售商,玩具反斗城的倒闭标志着一个时代的终结,将使全球各地的玩具制造商更加依赖亚马逊和沃尔玛来销售产品。知情人士说,最近几周,供应商和卖家一直在为最糟糕的情况做准备,在玩具反斗城未能支付货款后,它们停止了发货。

杰富瑞(Jefferies)股票分析师斯蒂芬妮•威西克(Stephanie Wissink)警告称,对于玩具反斗城倒闭的影响,“将没有任何玩具制造商能够完全幸免”。

据威西克估算,在原本将放在玩具反斗城门店的存货中,最终将有85%至90%通过亚马逊、沃尔玛和塔吉特(Target)销售,这会导致玩具行业更加依赖电子商务和超级中心来销售自己的产品。科尔(Kohl’s)、杰西潘尼(JCPenney)和百思买(Best Buy)可能也会接收一些库存。但这意味着,原本会放置在玩具反斗城通道的玩具里,有10%至15%也许无法找到其他安放地点。

她接着说,在亚马逊上销售更多,将给价格带来压力。清算过程可能也会在短期内压低价格,因为玩具反斗城为了卖掉存货,提供了大比例的价格折扣。

尽管消费者已开始从亚马逊和沃尔玛购买更多玩具,但玩具反斗城去年在美国的销售额仍超过70亿美元,对这个受到威胁的行业造成了打击。美泰(Mattel)最近一个季度意外出现亏损,此前该公司曾把玩具销售大幅下滑归咎于玩具反斗城的破产。竞争对手孩之宝(Hasbro)报告称,该季度的销售出现了意想不到的下滑。

在“玩具反斗城”全美关店之际,联邦参议员舒默(Chuck Schumer)星期三发表声明称:“明星零售商将谢幕,但消费者可能被置于不顾。”

CNN报导,舒默表示,一旦该公司完成业务出清,其礼品卡将一钱不值。他还给联邦贸易委员会(FTC)执行董事长奥拉霍森(Maureen Ohlhausen)去信,要求该机构确保“玩具反斗城”尽其所能对持有其礼品卡的消费者做出补偿。

报导称,“玩具反斗城”目前在向消费者提供退款,但店面全部关闭后,可能将不再兑现消费者的礼品卡。

2009年通过的《信用卡法案》规定,消费者购买礼品卡后,五年之内必须有效。舒默表示,持有“玩具反斗城”礼品卡的消费者有权获得补偿。