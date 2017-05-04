用美丽的星空，治愈还不想上班的你

漆黑的夜晚,浩瀚的星河，

是多久没有仰望头顶这片星空🌃?

仿佛只剩下摩登的霓虹与喧嚣，

高耸的钢筋与水泥…

这五个美国最赞的观星地，

从热带海岛，到极圈荒野

让他们治愈你的夜晚！

莫纳克亚火山 🌃

Mauna Kea, HI

大岛（Big Island）对于夏威夷州，就如同夏威夷岛在太平洋上的地位。这座4207米高的莫纳克亚休眠火山的山峰没有受到任何光源污染，是全世界最棒的观星地点之一。它也是全美唯一能观测到整个南十字星座的位置。

你的目的地是2800米高的莫纳克亚火山游客中心，这里提供夜晚观星项目，包括使用公共望远镜观测。

🌃 查科文化国家历史公园 🌃

Chaco Culture National Historical Park, NM

这座沙漠考古公园距离新墨西哥州阿尔伯克基（Albuquerque）243公里。在这里，你将惊叹于漆黑夜色中耀眼的星座、行星和银河系，就如同1000年前的普韦布洛人祖先一样。查科文明的许多石屋是按照太阳和月亮的周期建造的，这让如今壮观的遗址与史前历史以天文学为纽带联系起来。

夜晚观星项目（Evening Night Sky Programs）包括透过查科天文台635毫米的小型望远镜观看夜空。

🌃 迪纳利国家公园和自然保护区 🌃

Denali National Park & Preserve, AK

迪纳利国家公园保留了原始野外风光，远离都市，位于阿拉斯加州安克雷奇（Anchorage）以北 386公里处，是理想的观星地点。迪纳利的高纬度为这里赢得了极佳北极光观赏点的美名。

这种色彩丰富的天文学现象——由绿色、红色、蓝色和紫色组成的光线横跨夜空——会在太阳风与地球磁场和大气层摩擦时出现，形成绚丽的景观。你可以计划在9月和4月之间出行，那时黑夜较长，极光活动也更加频繁，并且一定要带上保暖的衣裳。

🌃 死亡谷国家公园 🌃

Death Valley National Park, CA

死亡谷国家公园以奇特的地形地貌和酷热而闻名，作为靠近美国西部加利福尼亚州和内华达州边境的一座偏僻的沙漠公园，这里还拥有美国最黑的黑夜。这里距离拉斯维加斯的赌城灯光约193公里，可以欣赏到辽阔的地平线和一览无遗的天空。

游客可以在公园的两座小旅店Furnace Creek或Stovepipe Wells住宿，但需要驱车到达漆黑的观星点，如恶水盆地（Badwater Basin）或大沙丘（Mesquite Flat Sand Dunes)，才能欣赏到最美的景致。10月至4月期间，可以参加由公园护林员领路的赏月观星项目（Moon & Star Program)。

🌃 樱桃泉州立公园 🌃

Cherry Springs State Park, PA

樱桃泉州立公园距离宾夕法尼亚州匹兹堡（Pittsburgh）的市中心只有293公里，海拔700米，生长着许多野生树木的公园拥有漆黑的夜晚和满天繁星。这里的天文观测站位于樱桃树林的一片空地上，吸引了来自整个美国东部、携带望远镜的观星爱好者。

进入该地区需要登记注册并缴纳费用，但位于该地区对面的夜空观测点不需要任何手续和费用。在最佳观测条件下，银河系会非常闪亮，你甚至都可以在地上看到自己的倒影。流星雨（例如8月的英仙座流星雨）以及公园的热门活动吸引了大量的游客慕名而至。

来源：Eli Ellison