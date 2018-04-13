白卡(Medicaid)不能白拿了 华人怎么看？

特朗普总统刚刚签署行政令，要求改革联邦福利计划，规定领取医疗补助（白卡）福利的受益人必须找工作或参加职业培训。保险业内人士认为奥巴马健保执行以来白卡滥用现象很严重，因此对特朗普政策表示赞同，同时律师认为该政策适应范围小。

赞同：

有人开奔驰车去拿白卡 白卡病人看病难

华兴保险公司总裁张国兴介绍说，要想拿白卡，个人收入要低于16800美元，夫妻收入总和低于22700美元，4口之家收入要低于46000美元，而且家庭收入只要低于67000美元，18岁以下小孩就可以拿白卡。

他指出，在社区当中的确有不少滥用福利的现象。例如cover California 计划中有三分之二都是白卡，而且现在拿白卡不查资产，只查当下收入，社区里有的人开奔驰车去拿白卡。

张国兴说，从前拿白卡不仅看收入还要看拥有的资产，2014年奥巴马健保实行后管得就很松，不再看资产，很多时候明明就是乱发，明明不符合，还是可以拿。例如有人明明有很多房产有租金收入，但是报税的时候不报或者少报，来虚报成低收入，拿白卡。

他指出，这样造成白卡滥用，给医生报销的钱很少，有的医生看一个病人只给5美元，医生不喜欢看这些病人，造成真正需要白卡的人看病难。

张国兴个人认为，特朗普的行政命令的逻辑其实很符合中国人的观念，不是给你鱼吃而是让你学会钓鱼，拿社会福利的人也要学新东西，让劳动力好好发挥也是正确的做法。如果一个家庭因为一个人工作，一个不工作照顾孩子，就情有可原，但两个都不做事就靠生孩子拿社会福利就不对，现在规定这些人出去工作是对的。

质疑：

律师：政策适用范围小 很多拿白卡者无法工作

家住洛杉矶的吴女士说，从前一度因为在餐厅工作的丈夫报税时需要算上小费所以收入超过白卡适用的范围而被取消，去年因为丈夫失业在家，一家三口属于低收入人群所以又拿到了白卡。她说，社会福利部门只有一年才查一次，平时并没有特别地来检查。虽然拿白卡，但是他们还是该工作就工作，一切如实申报。然而，她也承认，虽然白卡不花钱，但是很多地方都不收，很多情况下要等很久才能看上病。

华裔律师方见尧认为，这个行政命令的适用范围小，很多拿白卡的都是65岁退休年龄的老人，因此不可能工作，还有一些人可能是孕妇、小孩和残障人士，也不能工作。如果不是这些人，大部分拿白卡的人都有工作，而且他们有资格拿白卡。他指出，特朗普有行政命令之后，还需要制定一些相关规则和条例的颁布，这也需要一个过程。

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特朗普签行政令：不工作，就不能拿补助

美国总统特朗普10日签署行政令，要求领粮食券、医疗补助及住房补贴的穷人参加工作，否则将面临失去福利。

纽约时报报道，自从去年开始起草的行政令被称作“减少美国贫困”令。该法令称，将对“任何为个人、家庭或低收入家庭提供经由审批的援助及其他援助的组织单位”提供指导意见。

很多受影响的机构，特别是卫生与公共服务部门已经开始试行指导意见，该部门已经对很多共和党州长颁发豁免令，以便他们能够对医疗补助受益人提出更严格的工作要求，以降低政府部门的成本。

该行政令将给予各内阁部门三个月的时间，准备各项计划，要求四肢健全的福利受益人参加工作，并阻止不合要求的移民接受援助。同时起草“推荐监管和政策变更清单”，以推动受助人停止领取福利、参加就业。

白宫国内政策委员会主任布伦伯格（Andrew Bremberg）表示，“总统特朗普已命他的团队去研究那些令美国衰落的政策。”此举旨在促使联邦和各州政府官员对福利领取人采取更强硬的立场。

批评：

很多受助人完全没办法全职工作

然而批评者则怀疑该项行政令是否能达到目的。他们表示，很多领取非现金类联邦补助的四肢健全的个人已经有工作了，或者他们有重大困难而导致无法工作，包括精神病史、令雇主生畏的犯罪史或是及其复杂的家庭情况。据了解，数百万受助人不用参加工作，因为他们正在接受培训、照顾亲人或者参加志愿劳动。

农业部已向各州施压，要求对领取“粮食券”的穷人提出工作要求。

今年早些时候，卫生与人类服务部授予阿肯色州豁免权，允许该州政府要求医疗补助受益人每个月至少有80个小时参加工作、参加工作培训，或是找工作。

然而，2017年密歇根大学针对该州医疗补助项目的研究表明，四分之三的受助人已有工作或是身体状况不允许他们参加工作，还有12%的受助人不要求工作，包括老人和学生。

“解决福利问题的方法有点小问题。”研究食品援助计划的瓦克斯曼（Elaine Waxman）表示，。“政府认为大多数穷人避免找工作，但并没有很多数据支持这个结论。事实是很多受助人完全没办法做全职工作。”

2018-04-12 00:52 来源：侨报