白宫人事变动 又添一美女

【侨报综合讯】最近一段时间，白宫人事变动频繁。有人出局，有人高升，有新人即将进来，也有老人可能被炒。

周三，特朗普宣布，他打算提名白宫医生罗尼·杰克逊（Ronny Jackson）掌管联邦退伍军人事务部，以取代现任部长戴维·舒尔金（David Shulkin）。这是特朗普内阁最新一次换将。

白宫前一天证实，迪斯尼频道前童星卡洛琳·桑夏恩（Caroline Sunshine）将加盟白宫的新闻团队。

迪斯尼昔日童星将为特朗普效力

白宫官员日前证实，2010年至2013年曾参加迪斯尼频道《舞动青春》（Shake It Up）节目演出的美女卡洛琳·桑夏恩（Caroline Sunshine）即将加入白宫的新闻团队。

据英国《每日邮报》网报道，这个22岁的女明星将担任特朗普的新闻助理。这个来自加州的前童星曾在共和党多家机构、该党众议员办公室和白宫当实习生。

白宫女发言人琳赛·沃特斯（Lindsay Walters）本周二说，桑夏恩是通过白宫网站申请到实习生职位的。

沃特斯的书面声明说，卡洛琳·桑夏恩曾在白宫实习，上大学期间曾参与美国企业研究所的活动，也是那所学校联合国模型团队的活跃成员。

沃特斯说，到白宫实习之前，桑夏恩曾在国会众议院共和党领袖麦卡锡（Kevin McCarthy）的办公室实习，也曾在大专院校共和党全国委员会（College Republican National Committee）及加州共和党（California Republican Party）的机构实习。

这个女明星在社交媒体上不算很活跃，但她的推特帐号也有50万个粉丝，Instagram帐号有大约23万5000个粉丝。

尽管年纪不大，卡洛琳·桑夏恩对政治却不是全无经验，因为她就读克莱蒙特麦肯纳学院（Claremont McKenna College）期间，主修科目是国际关系和经济学。2017年，她还到白宫当过实习生，对那里的情况比较熟悉。

《纽约每日新闻》指出，特朗普已经创造出聘用电视名嘴或明星为他效力的模式，比如，国家经济会委员会主任赖瑞·卡德洛（Larry Kudlow）原为CNBC电视频道的评论员，新的白宫国家安全顾问约翰·博尔顿（John Bolton）当过福克斯新闻网（Fox News）的时事评论员。

杰克逊在白宫记者会上。（图片来源：美联社）

1月12日，特朗普在白宫与杰克逊亲切握手。（图片来源：美联社）

白宫医生将接掌退伍军人事务部

特朗普周三宣布，他打算提名白宫医生罗尼·杰克逊（Ronny Jackson）接替戴维·舒尔金（David Shulkin），担任联邦退伍军人事务部（VA）部长。几个星期以来，媒体一直猜测那位深陷困境的内阁成员何时走人，现在总算尘埃落定了。

据《今日美国报》报道，舒尔金被困在与特朗普提名的众多官员的政治斗争漩涡中已有很长一段时间，他最终被汰换的结局表明，特朗普也认为这位58岁的前医院高管和奥巴马任命的部长不是合适的领导者，而且过于温和了。

舒尔金曾经承诺，联邦退伍军人事务部不会在他的手下私有化，但是会为退伍军人提供更多机会，以获得私有医疗部门的照顾。他希望进行更全面的改革，让退伍军人更多地获得私营部门由退伍军人事务部资助的医疗服务。

全国广播公司新闻网（NBC News）报道指出，曾经在奥巴马政府担任退伍军人事务部副部长的舒尔金与特朗普为该部任命的官员屡次发生冲突。有些冲突是围绕着核心政策的，例如，退伍军人事务部的官员和白宫官员都希望把退役军人的医疗转到受政府补贴的私人医疗系统，舒尔金则抗拒那种做法。

但是，政策冲突很快演变为人身攻击，尤其是该部总监察长今年2月发表报告称，舒尔金使用纳税人的钱为妻子陪同他前往欧洲公务旅行的买单。那为政敌提供了攻击舒尔金的弹药。

舒尔金阵营相信特朗普任命的官员试图赶他下台。他曾试图得到白宫准许，让他开除那些人。他在本月初还告诉《纽约时报》，他已得到特朗普和白宫幕僚长约翰·凯利（John Kelly）的授权。

这位内阁官员突然下台充满了戏剧性。特朗普几周前还称赞他做了“伟大的” 和 “令人难以置信的” 工作来改善退伍军人事务部。

周三下午，特朗普在推特上写道：“我很高兴宣布海军上将罗尼·杰克逊医生担任联邦退伍军人事务部部长，在此期间，国防部的罗伯特·威尔基将担任代理部长。我感谢舒尔金医生对我们国家和我们伟大的退伍军人的服务!”

福克斯新闻指出，杰克逊从2013年开始担任总统的医生，今年初由于就特朗普的健康状况举行过一系列记者会而在全国出名。

退伍军人事务部是联邦政府第二大部，负责管理为900万退役军人服务的1700多家政府医疗设施。

传特朗普曾想特赦前心腹弗林和马纳福特

有3位知情人士透露，特朗普的律师去年与其前高级顾问迈克尔·弗林（Michael Flynn）和保罗·马纳福特（Paul Manafort）的律师讨论了特朗普特赦他们的想法。

据《纽约时报》报道，当时，特别检察官正在对这两人提起诉讼，他们提出，特朗普的律师约翰·多德（John Dowd）是否提供赦免会影响他们在调查中是否认罪和合作的决定。

会谈表明，特朗普的律师们担心弗林和马纳福特可能透露消息，将与特别检察官罗伯特·穆勒达成协议，以换取宽大处理。穆勒的团队可以调查多德提出赦免令以阻挠调查的前景，尽管法律专家对这种提议是否可能构成妨碍司法有分歧。

多德与弗林的律师罗伯特·凯尔纳的谈话发生在去年夏天多德成为特朗普私人律师的时候，当时一个大陪审团正在听取有关弗林一系列潜在罪行的证据。弗林曾任特朗普的第一个国家安全顾问，去年11月底同意与特别检察官的调查合作，12月认罪，承认向联邦调查局（FBI）隐瞒了他与俄罗斯大使的谈话。

据一位知情人士讲，多德私下里说，他不知道为什么弗林接受了请求。他说，他已经告诉凯尔纳，总统一直认为，弗林的案件是站不住脚的，准备赦免他。

与马纳福特的律师布朗（Reginald J. Brown）讨论赦免，是在他的委托人去年10月因洗钱和其它金融犯罪被起诉之前提出的。马纳福特是特朗普的前竞选主席，他不认罪，并告诉其他人，他对赦免没有兴趣，因为他认为他没有做错事。

多德上周辞去了特朗普法律小组主席职务。目前还不清楚他是否曾与特朗普讨论赦免问题，然后再告诉其他律师。

据两位熟悉法律团队运作情况的人士说，多德去年被聘为总统律师时，带头直接与弗林和马纳福特的律师打交道。

多德周三否认他曾与律师讨论过赦免弗林的问题。

在几个星期内多次接触、在特别检察官的调查中代表特朗普的总统律师塞库娄（Jay Sekulow）周三坚称，他们不知道关于可能赦免的讨论。

凯尔纳和布朗都拒绝置评。据一位知情人士透露，在去年与白宫法律顾问办公室的律师举行的一次会议上，特朗普询问了其赦免权的程度。这位知情人士说，律师解释说，总统的权力是广泛的。

白宫回应纽时报道 否认曾经讨论特赦事项

周三下午，白宫对《纽约时报》有关特朗普拟特赦两个前心腹的报道做出回应，否认有那样的事。

白宫新闻秘书萨拉·桑德斯宣读了一份来自律师科布（Ty Cobb）的声明，科布是负责白宫内部穆勒调查的首席律师，他在声明中说目前没有关于赦免的讨论或考虑。桑德斯对记者说：“这个时候没有讨论或考虑这个问题。总统有权赦免个人，但你问我关于一个具体的案件，其中没有讨论。”

特朗普上任以来使用过两次特赦。

去年8月，特朗普颁布首例特赦令，赦免了“美国最强悍警长”阿帕欧（Joe Arpaio）。他因为打击非法移民的强硬方式引发争议，并被扣上种族主义的帽子。他因为打击非法移民的强硬方式引发争议，并被扣上种族主义的帽子。白宫在宣布赦免时发表声明说，亚利桑那州马里科帕县前警长阿帕欧从18岁起就在军中服役，为美国做出无私的贡献。

特朗普本月赦免了一名前海军士兵，他因为拍摄了潜艇保密区域的照片而在监狱服了1年刑。

白宫发言人萨拉·哈克比·桑德斯在宣布赦免时说，特朗普“赞赏”海军士兵克里斯蒂安·索西尔曾经为国效力。

凯利和特朗普在白宫交谈。（图片来源：美联社）

白宫人事地震不断 大管家凯利也快走人了

最近白宫人事变动频繁，高官接连被炒鱿鱼或被迫辞职，据说就连白宫大管家约翰·凯利（John Kelly）也快卷铺盖走人了。

据全国广播公司（NBC）报道，有3个知情人士透露，特朗普正考虑这个月解雇白宫幕僚长凯利，且并不打算让其他人接任。

这3个知情人士透露，在与白宫外盟友的谈话中，特朗普设想了这么一个场景：一帮高级助手直接向他汇报工作，绕开白宫幕僚长这个传统意义上的“守门人”。

虽然没有公开讨论过，但特朗普很喜欢这个想法，因为这和过去首席执行官在私营部门工作一样，有更开放的政策，让他能没有拘束地与外部世界接触，做决定时绊脚石更少。

在谈话中，特朗普特别提到了不设幕僚长的前总统约翰·肯尼迪和卡特。

有人抱怨特朗普这个想法不可行，毕竟白宫幕僚长是个重要职位，他管理着白宫官员的行动、信息流动和决策流程，而且可以直通总统。

现年68岁的凯利曾是联邦国土安全部的部长，去年7月取代雷恩斯·普利巴斯（Reince Priebus），接任白宫幕僚长，是特朗普亲自选定的第二个幕僚长。

凯利一直被认为是特朗普团队中较为成熟的幕僚，经常被冠以“大人”的标签。

本月早些时候，特朗普相继解雇国务卿蒂勒森、副国务卿勾德斯坦等高官之后，白宫陷入恐慌，关于其他官员将被开除的流言不断。当时，凯利还召开会议，稳定局面。

他告诉白宫的工作人员，他们不会被解雇，还是要专心工作，不要被流言分心。

2018-03-29 00:46 来源：侨报