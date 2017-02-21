白宫满月盘点：川普书写成功的开篇

2月20日，美国第45任总统唐纳德·川普上任正好一个月。白宫发布“成就清单”，历数就职一个月来川普在就业创造、减轻税负、保障安全等方面所取得的成就。白宫随后发表声明称，川普政府的第一个月是“非常成功的开始”（successful start）。

在白宫总结的这份清单里，川普的“成就”主要体现在8个方面，分别是就业创造、减轻纳税人负担、保障安全、减少政府不必要干预、“美国优先”的外交、清除华盛顿腐败（“排干沼泽”）、保卫宪法、在商业领域帮助女性。

在随后发表的一份声明中，白宫方面将这个月定位为“非常成功的开始”，并称川普一个月来主要在努力兑现其诺言、帮助美国人民，并期待未来更多的成功岁月。

清单指出，在创造就业方面，川普总统签署了一份总统备忘录，命令美国推出跨太平洋伙伴关系协议（TPP）及其谈判过程。他与英特尔（INTEL）的CEO商定，宣布英特尔在美国工厂投资70亿美元、创造1万个美国工作岗位的计划。川普还签署了清除美加拱心石（Keystone）石油管道建设障碍的总统备忘录、签署达科他（Dakota）管道项目服务于国家利益并重启项目建设的总统备忘录，以及所有的新管道项目以及维修都要使用美国的材料及设备的总统备忘录。此外，川普签署一项立法，停止《河川保护法》（“Stream Protection Rule”），以防其对煤炭工业造成进一步损害。在川普签署的另一项立法中，川普废除了威胁国内采掘类公司及其雇员、让他们处于劣势的法规。

减轻纳税人负担方面，川普主在国防方面减少了税金花费。在和洛克希德·马丁（Lockheed Martin）谈判后，川普在F-35战斗机的花费方面为美国纳税人减少了7亿美元花费。在川普将空军一号的成本控制得低于奥巴马时期与波音公司达成的协议数百万美元之后，国防部长马蒂斯（James Mattis）已经开始为下一代的“空军一号”进行削减成本的审查。

恢复公共安全也是川普上任一个月以来取得进展的重要领域。川普将致力于减少犯罪和非法移民对公共安全的威胁。过去的一个月，川普总统签署了多项行政令，包括通过在美国南部建墙等方式提高美国的安全的行政令、确认联邦移民法在全国范围内被忠实执行，且美国民众的税金不会进入妨碍移民法执行的地区的行政令、要求司法部长制定一项战略以更有效地起诉针对执法人员的犯罪人员的行政令，建立由新司法部长牵头以在美国社区减少犯罪恢复公共安全的工作组的行政令、将联邦政府的资源重新集中于打击跨国犯罪集团（如贩毒）的行政令等。

川普认为过多规定会扼杀就业创造、伤害企业。因此川普在减少政府干预方面也做了工作并取得进展。根据清单，川普签署行政令，指示联邦机构将《可负担医疗法》（Affordable Care Act，即“奥巴马健保”）的负担降到最小；川普要求联邦政府出台一项新规定，就要取消两项旧规定；川普要求商务部简化国内制造企业的许可审批程序并降低国内制造商的监管负担；他还签署行政令，加快国内基础设施项目的环境审查和审批程序。

外交政策方面，川普主要遵循“美国优先”，以美国民众的安全和保障为第一要务。白宫清单显示，在川普的领导下，美国财政部对参与了伊朗弹道导弹项目的25个实体及个人进行了制裁。川普签署备忘录，要求国防部长与其他内阁成员合作，制定击败“伊斯兰国”（ISIS）的计划。川普还与30多个外国领导人进行了会见或通话。

在清除华盛顿腐败方面，川普要采取行动让所有的政府人员为民众工作。他签署行政令，为所有行政部门的被任命官员建立新的道德承诺，制定了一项5年的游说禁令，并永久停止为外国游说。川普还对联邦民权文职雇员进行了雇佣冻结措施，以防臃肿的政府继续扩张。

川普遵守保卫宪法的诺言，即他承诺提名一位继承斯卡利亚大法官精神的大法官。川普提名了尼尔·戈萨奇（Neil Gorsuch），因为戈萨奇一贯维护宪法。

在帮助女性在商界取得成功方面，川普则明白除非每个美国人都有成功机会，否则这个国家不可能发挥其潜力。于是川普和加拿大总理特鲁多（Justin Trudeau）发起成立了美国-加拿大女性企业家促进会。

来源：侨报网