白宫考虑限制美对华投资 包括限制中国企业在美上市

27日，有消息称，特朗普政府可能会限制美国投资者向中国投资，外界担心此举将影响刚刚有所缓和的美中贸易局势。彭博社指，官员正在考虑从美国证券交易所撤牌中国公司的股票，并限制美国政府养老基金投资中国市场，但也有消息称目前处于初步讨论阶段，还没有任何时间表。

多家媒体27日曝出消息称，白宫正在考虑限制美国对于中国的投资，这些讨论包括阻止美国对中国企业投资的可能性。白宫拒绝就相关消息发表评论。

彭博社27日早些时候首次曝出这一消息称，特朗普政府官员正在考虑限制美国投资者的投资进入中国的方式，包括从美国证券交易所撤牌中国公司的股票，并限制美国政府养老基金投资中国市场。

CNBC和路透社随后也报道了此事。CNBC援引一位熟悉此事的消息人士的话称，讨论目前还处于初步阶段，尚未做出任何决定。消息人士补充说，实施这些措施也没有时间表。

消息人士称，限制对中国实体金融投资的目的是为了保护美国投资者，使后者免受缺乏监管造成过度风险。

另据上海第一财经网报道，中概股在美股退市将累及美股主要股指数十亿美元资金。据美国政府机构统计，截至今年2月底，在美上市的中国企业累计156家，总市值达到1.2万亿美元，其中九成以上为民营企业。

有媒体列出了白宫可能采取的三种做法：一是告知交易所将中概股除牌；二是要求MSCI明晟、富时罗素等国际指数公司将中国股票从它们的指数当中剔除；三是美国政府养老金不再投资中国资产。同时评论认为，这些在实际操作上很难想象。

IPO研究机构复兴资本联合创始人史密斯表示：出于种种原因，上述措施难以做到。一方面，交易所和指数公司是私营企业并非政府所有，强烈反对政府干预。就政府养老金计划而言，白宫可能会施加一定压力。“目前我们认为白宫只是施压，将中国企业从美股除牌不大现实。“

彭博首席经济学家欧乐鹰撰文指出，在过去二十年持续施压中国放开金融市场后，美国最新的举措反映出对华政策正在发生转向，并且将带来深远影响。

有分析人士指出，这一消息曝出的时机正值美国寻求更多的贸易谈判筹码。美中两国将于10月初在华盛顿恢复高级别经贸磋商。

新加坡《联合早报》报道，如今，中国正在逐步取消海外投资中国金融市场的限制。若美国遏制向中国的投资组合流动，将给两国的经济争端带来新的压力，影响力将远远大于双方数千亿美元的关税战。