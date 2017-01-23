白宫说川普不会公布其纳税申报单

白宫高级顾问凯莉安妮·康韦２２日说，美国总统川普不会公布自己的纳税申报单。

“白宫的回应是他（川普）将不公布他的纳税申报单，”康韦当天在接受美国广播公司电视台采访时说，“我们整个竞选阶段都合法地这样做了，民众没有在乎，他们投票给他（川普）。让我非常清楚地说明这一点：多数美国人非常专注于川普总统在位期间他们自己的纳税申报单将长什么样，而不是他的纳税申报单长什么样。”

２０日川普宣誓就职后，白宫收到一份请愿书，呼吁白宫“立即公布唐纳德·川普的完整纳税申报单，包括验证其遵守‘薪酬条款’所需的全部信息”。截至２２日早晨，这份请愿书已获得逾十万人签名，按规定政府需要回应。

美国宪法“薪酬条款”规定，联邦政府官员未经国会同意，不得收受外国政府任何礼物、薪酬、官职或荣誉头衔。美媒援引法律界人士解读说，根据这一法律，包括总统在内的美国政府官员不得从与外国政府有经济往来的公司运营中获利。

美国民众是否仍然关心川普的纳税情况？美国最新民调结果不一。本月１６日发布的美国广播公司和《华盛顿邮报》联合民调显示，近四分之三美国民众认为川普应该公布其纳税申报单；１８日发布的另一项联合民调结果则显示，４５％的美国民众表示关注，４４％的人表示不关心。两份民调中，关注川普纳税问题的民主党选民比例显著高于共和党选民。

过去几十年来，美国大党总统候选人都在竞选期间公布自己的纳税申报单。但在去年美国总统选举期间，川普打破了这一惯例，因此备受质疑。竞选期间，他曾多次公开承诺，将在美国国税局结束相关审计后公开自己的纳税申报单。《纽约时报》去年１０月曾披露一份川普１９９５年的所得税申报单，显示他可能在多达１８年内利用税制漏洞逃避缴纳联邦所得税。

来源：新华网