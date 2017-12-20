白宫请愿网站关闭！十万签名既回复承诺作废？

“集齐10万人签名，白宫就一定要对请愿回复！”广为流传的白宫请愿网站，在特朗普任上不仅一个回复都没给，还在19日零点被关了。特朗普政府没有公布关停原因，但许诺会在明年重新上线一个更廉价的网站。

据美国中文网报道，请愿网站建立6年多来，虽然承载过包括华裔在内众多民众的不少希望，但网站在公众心中的一般印象并不严肃。作为美国“网络民主”的尝试，以“我们人民(We The People)”命名的白宫请愿网站呼应了特朗普要做“人民总统”的誓言，但至少在今年，特朗普还没有给出应有的表现。

如果今天登陆白宫请愿网站(petitions.whitehouse.gov)，你将不会看到请愿步骤画面，取而代之的是一份网站维护公告。公告承诺网站会在明年1月下旬重新上线，现有的请愿和签名将被保存，待网站重新上线后恢复。

更为关键的是，公告承诺在网站回归后，会开始对签名数量达标的请愿做出回复。据统计，特朗普上任后，签名数量达到10万人的请愿共有17条，不过特朗普政府还没有对其中的任何一项作出过回复。集齐签名就会得到白宫回复的承诺，似乎也随着特朗普的上任而被打破。

从这17条请愿内容来看，获得签名最多的请愿有110万人签名，内容却是“要求特朗普公开报税记录”，另外一条有14万人签名的请愿则是直接“要求特朗普辞职”。如果都是这些内容，也难怪特朗普不仅不愿回复，还要把网站关闭了。但事实上，达标的也有包括2条分别要求和反对为国家艺术基金会增加资金请愿在内的其他内容，更有不少对特朗普表达支持的请愿。特朗普白宫一视同仁地无视有些说不过去了。

据悉，白宫已经就是否保留请愿网站一事讨论数月，节约成本是一个考虑，而由于白宫通讯团队自身内部人事频繁变动，决定一直难产。上周，白宫宣布改建白宫网站计划时就没有涉及与请愿网站的内容。

白宫请愿网站由奥巴马政府在2011年9月正式建立，凡是年满13周岁的人都可以根据自己关心的议题在网站上提交请愿书，参政问政，为普通民众提供了一个创造、分享和签名请愿的新途径。网站刚上线时，一份请愿需要在30天内得到5000个签名就能获得政府的审阅和回复，但由于请愿数量太多，白宫在网站上线2周后就把签名达标要求提高到25000个，而后在2013年1月15日将签名数量要求定格在10万个。大家耳熟能详的“集齐10万人签名，白宫就一定要对请愿回复”至此诞生。

提高标准到10万后，至今有110余条“10万+”请愿。随着门槛提高白宫的回复速度也显著提升，去年白宫的平均请愿的回复时间是34天，而这个数字在2013年需要271天。只不过，这一良好的势头在2017年戛然而止。

另一方面，白宫请愿网站在公众的印象中素来不怎么严肃。最知名的请愿都是“建造死星”、“驱逐贾斯汀·比伯”、“奥巴马上访谈节目”等“软”新闻，被批评者认为网站被奥巴马政府更多得用于宣传粉饰，而非为民服务。与选择回复一些夺人眼球、无关痛痒的请愿相比，诸如要求赦免“棱镜门”主角斯诺登的请愿直到25个月后才获得回复(回复是不赦免)。

而网站被中国网友熟知后，也在2013年间多次遭到中国网友恶搞，出现例如“将豆腐脑官方味道定位甜味”、“取缔北京煎饼果子”等不着边际的请愿内容。

在美华裔在该网站上发起的请愿中，影响力比较大的有2次。去年2月，全美华人就纽约华裔警察梁彼得误杀非裔青年案请愿，要求检察官撤回“出于政治目的”的起诉。去年9月，全美华人发起请愿，要求禁播非洲裔饶舌歌手YG创作的嘻哈歌曲《遇见劫匪》。歌曲MV涉及公开鼓动抢劫华裔，被认为带有明显种族歧视，并助长针对华人的犯罪。2次请愿的签名人数都超过了10万，白宫也分别给出了回复，前者是“白宫不插手具体案件”、后者则是“宪法第一修正案保护言论自由，白宫无权禁播。”

从中不难看出，请愿网站的政治影响力是有限的，其回应也被不少人批评为文章官样十足。不过，请愿网站也有个别成功案例，例如白宫表态支持各州禁止LGBT人士“谈话治疗”、促成通讯运营商不得锁定手机号码被写入法律等。同时，只因背负着“白宫”的名号，网站也自然要背负起一些民众的殷切期待。UIUC访问学者章莹颖失踪后，就有民众在白宫发起请愿，希望白宫能施加影响力帮助寻找章莹颖。洛杉矶留学生母亲车祸身亡事件中(留学生为母亲讨公道发起“白宫签名”)，留学生将为母“讨回公道”的希望寄托在白宫请愿网站上。 实际上，许多请愿发起者也深知，网站未必能起到真正作用，要达到10万人签名本身就是个极大的难度。但白宫请愿网站的存在，建立了一个难得的、普通民众可以发出声音、表达态度的途径。有评论形容白宫请愿网是“民主的未来”，无论请愿内容是好是差，都代表了联邦政府制度中的很少见的直接民主，而放在网络交流环境中，这种直接参结果如何都是有价值的。

因而，无论是出于“表面文章”，还是作为实际的沟通桥梁，对于以“人民总统”身份在华盛顿政客群众杀出的特朗普而言，白宫请愿都是他难得的施展平台。特朗普在今年因拉黑推特粉丝被起诉，如今又暂时关闭白宫请愿网站，让人们对其承诺打上问号。我们更愿意相信特朗普是为了让网站更有实际效率，而非是对民众呼声不感兴趣才暂时关停网站的。

来源：纽约侨报网