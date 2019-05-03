白宫：“特郭会”未谈支持郭竞选 郭台铭将追加威州投资

已宣布参加国民党党内初选的鸿海集团董事长郭台铭1日进白宫与特朗普总统会面。2日，白宫发言人桑德斯发表声明说，特朗普总统接见郭台铭期间，两人未讨论支持郭台铭在台湾的竞选。

当日晚些时候，郭台铭前往威州与州长艾佛斯会面，据悉双方在机场会谈了半小时。

桑德斯：郭台铭将追加威州投资

1日下午，已宣布竞逐2020的郭台铭进入美国白宫，与特朗普总统见面。郭台铭在会面中表示，富士康在威斯康星州的投资建厂计划没有改变。

台北《中国时报》报道，有关两人的会面，香港《南华早报》指出，郭台铭面告特朗普，如果他当选，他将寻求美国对于台湾的支持。

路透社称，桑德斯2日在声明中指出，特朗普总统和郭台铭会面时，两人并未讨论支持郭台铭在台湾的竞选。桑德斯并在声明中表示，郭台铭在威斯康星州投资大笔金额，并且很快将会宣布在当地的更多投资。但她并未说明细节。

威斯康星州州长艾佛斯2日在密尔瓦基记者会上表示，他将于当日稍晚时候会见郭台铭。艾佛斯说，由于鸿海旗下的富士康科技集团未能履行创造就业承诺，他打算与富士康重新商谈投资案。

郭台铭赴威州会州长

中央社报道，1日与特朗普会面后，郭台铭2日与恭迎的妈祖、关公神像一同搭乘专机前往威斯康星州。近一个半小时飞行时间，据悉，郭台铭全程抱着妈祖神像。

郭台铭在专机上跟媒体谈到两岸关系时表示，台湾是中国不可切割的一部分，同属中华民族。

郭台铭与亲自前往接机的威州州长艾佛斯两人热情握手闲聊。艾佛斯表示，很高兴有机会认识郭台铭，建立双方关系。郭台铭则响应，双方关系一在友谊、二在关系、三是信任。双方随后在机场贵宾室进行约半小时会谈。

郭台铭会后跟媒体表示，此次到威州一个主要目的是恭请妈祖与关公坐镇威州科学园区，二是跟艾佛斯会晤，此外也是要亲自跟员工说明自己即将“退出江湖”，做另外的工作。

郭台铭表示，虽然鸿海是从他个人想法开始，现在他要转换跑道，但鸿海人才济济，相信一定会让大家看到一个没有郭台铭的鸿海富士康集团会做得比过去更好、更棒，会做得世界领先。集团虽然少了郭台铭，但工作持续有人接棒，“而且做得比我在的时候，还要更好”。

谈及交棒的心情时，郭台铭说，长江后浪推前浪，代代有新人辈出。

蔡回应郭：过去3年，台湾是和平贡献者

值得一提的是，郭台铭与特朗普会谈时表示，他若能当选，将做和平制造者，不做麻烦制造者。蔡英文2日晚间在脸书（Facebook)分享拼经济的成果并指出，过去3年她当“总统”，国际社会都认为，台湾是区域和平的贡献者，从来都不是麻烦制造者。她还表示，美中美贸易战中，台湾重要布局包括走出低毛利的代工模式，为年轻人创造有竞争力的未来。这一系列言论被外界解读为是响应郭台铭。

2019-05-02 21:21 来源：侨报网综合