真人版《花木兰》首曝预告片 刘亦菲好燃！

在7日的女足世界杯决赛期间，迪士尼通过福克斯台的球赛直播首次曝光了自家动画改编真人电影《花木兰》(Mulan)预告片，影迷终于一睹刘亦菲版木兰的飒爽英姿。

预告片中，花木兰一身红装，射箭、舞剑动作利落。(图片来源：迪士尼电影官方微博)

北京Mtime时光网报道，真人版《花木兰》从2018年8月正式开机到当年11月宣布杀青，历时近4个月的前期拍摄过程始终处于高度保密状态，迪士尼影业官方仅于2017年12月初宣布确定女一号时发布过一张刘亦菲的定妆照，拍摄时也只有剧组人员零星发布过一些片场便装照或模糊的工作照，让人看不清这一版花木兰的“真容”。

预告片中，花木兰一身红装，射箭、舞剑动作利落。(图片来源：迪士尼电影官方微博)

7日，迪士尼首次放出预告片和一组高清剧照。预告片一开场便有中国福建客家土楼入镜，随后刘亦菲饰演的花木兰骑着马远远地现身。接下来，她的家人纷纷亮相：花父由经常在好莱坞电影中露脸的华人男星马泰(Tzi Ma)饰演，花母由美籍华人演员赵家玲(Rosalind Chao)饰演，花木兰的姐姐由越南演员唐莎娜(Xana Tang)饰演。父母告诉刘亦菲，他们给她找好了婆家。

然后画面一转，来到了精致的中式园林庭院。浓妆艳抹的香港演员郑佩佩亮相，她脸上擦着夸张的白色粉底和鲜艳腮红，嘴角还有“媒婆痣”。她教导待嫁的年轻女孩们要“娴静、沉着、淑雅、守礼”，而刘亦菲晚上却在偷偷练剑。

下一个镜头便是野外军营，新西兰华裔演员安佑森(Yoson An)饰演的男一号陈洪辉被花木兰拿剑指头，接下来镜头快速切换，雪崩、敌军来犯、两军交战的画面依次闪过，花木兰十分勇猛，骑马、射箭、舞剑样样都会，而且身手利落，一句“我的职责，就是战斗”台词说得也很“燃”。

迪士尼还“官宣”了真人版的剧情：中国的皇帝颁布法令，要求每家出一名男子服兵役，抵御北方侵略者。作为一名受人尊敬的战士的长女，花木兰站出来替生病的父亲应征入伍。她装扮成男人，化名花军(Hua Jun，音)，经受了种种考验，同时必须利用内在的力量，接纳自己真正的潜能。这是一场史诗般的旅程，让木兰蜕变为一名受人尊敬的战士，赢得来自国家与她骄傲的父亲的尊重。

冲锋陷阵的木兰。(图片来源：迪士尼电影官方微博)

这部真人版《花木兰》改编自迪士尼1998年上映同名经典动画，动画版中的花木兰由华裔女星温明娜(Ming-Na)配音，男一号“李翔将军”由华裔男星黄荣亮(B.D. Wong)配音。这次真人版请来新西兰导演妮基·卡罗(Niki Caro)执导，演员方面，除了女一号刘亦菲外，还汇集了李连杰、甄子丹、巩俐等华人巨星，但这几人未在此次发布的预告片中亮相。

据悉，该片定档2020年3月27日在北美公映。

网民热议：木兰是北方人，咋住福建土楼？

预告片发布后，迅速在社交网络引发热议。不少网民称赞，片中的刘亦菲演出了“巾帼不让须眉”的风采。“光是隔着屏幕看着，就觉得很燃！”“刘亦菲打戏太好看了，行云流水，又劲又飒！”

但也有网民“挑刺”，指出片中细节与原著《木兰辞》不符，“南北朝的花木兰，怎么住在缘起于唐朝的福建土楼里？”

预告片开头展示木兰的家，建筑物是中国人很熟悉的客家土楼。

(图片来源：《花木兰》预告片截图)

花木兰一家吃饭的镜头也被网民找出了错处。预告中一家人围着八仙桌垂腿而坐，但南北朝还是席地坐，分餐制。

另外，预告片中，刘亦菲的素颜女装、武打红妆、从军男装，这几个造型都获得好评，但接受嫁人规训时“当窗理云鬓，对镜贴花黄”的“花黄妆”引起调侃：“花木兰本来还在犹豫，结果一画这个妆，连夜买了坐票就去从军了。”

预告片前半部分中，花木兰一度浓妆艳抹，接受规训教导，准备嫁人。

这个“白脸红腮”的夸张妆容和动画版里有些相似。

(图片来源：迪士尼电影官方微博)

预告片中有一段是木兰待嫁和从军习武的镜头穿插交替，画外音是郑佩佩在说：“好妻子需要有四种品质——娴静、沉着、淑雅、守礼，木兰全都具有。”武汉大学哲学院副教授周玄毅称赞这段处理得非常好，因为这四种品质的英文原声分别是quiet、composed、graceful、disciplined，分别也对应着不动如山、处事泰然、方寸不乱、遵守纪律的意思，“优秀和优秀是一样的，不管是男人还是女人。”