砍福利了 纽约停发成年无业者领粮食券

纽约各大申请福利站点都贴出告示，提醒曼哈顿上城以下地区的无业成年人将失去粮食券。

随着川普政府扬言砍各种福利，纽约市也进一步缩紧粮食券(SNAP)领取资格。市人力资源管理局(HRA)公布新规，今年4月1日起曼哈顿与皇后区将有大批成年人不得再领粮食券，而粮食券办理人员指出，此举是要促使年轻有工作能力者必须找工，不得再滥领福利。

HRA在1月20日通知全市办理粮食券代办点，住在皇后区(第12社区委员会范围除外)与曼哈顿西110街或东96街以南，身体健全能工作的成人(ABAWD)将在4月1日起失去领取粮食券资格。若是18至49岁、可以每月工作80小时、没有怀孕、没有与18岁以下小孩共住、没有连续三个月每月最少工作80小时，凡符合以上全部五项者，将不得再领粮食券；若还想续领，就必须每月工作至少80小时、参加HRA的就业培训课，以及接受HRA指定的替代工作。不受影响者包括残疾人士、孕妇、有身心障碍者、60岁以上需看护老人或残疾者、参加就业培训或学校训练课程。

慈济基金会纽约分会为合格粮食券办理点，志工苏满娘1日表示，其实从去年4月1日开始，纽约州在内22个州就恢复执行停发粮食券规定：成年人除非有子女或身有残障，否则必须有工作，才能领取超过三个月的粮食券福利。市府也是呼应联邦规定，不让年轻人滥领福利。

日前就有一对申请粮食券的中青年华裔夫妻，自己开公司，两人没小孩也没长辈要照顾。丈夫每月领有194元的粮食券，而太太称自己刚从学校毕业，现在是家庭主妇也要申请，还说先生收入很低难以负担伙食费，过去缴了很多税给政府，现在拿一点福利也是应该。被问到夫妻俩年收入多少时，太太反问：“要报多少以下才能拿福利？要多少我就可写多少。”最后苏满娘指著墙上贴出的HRA新规，告诫说，“4月1日以后你可能一毛都拿不到”。

苏满娘指出，HRA未来势必对粮食券申领查更严，包括一旦出国，HRA会立即要求领福利者填写收入报表，甚至直接打电话到公司询问个人工作收入，“市府的想法可能是有钱出国的人，应该不会没钱买食物”。至于符合申领资格者也不必担心失去福利，她最近办过一名华裔聋哑人士出车祸，暂时失去工作能力，仍拿到粮食券。申领资格详情可电皇后区粮食券中心(718)784-6123，地址为长岛市北方大道32-20号二楼。

来源：凯迪网络