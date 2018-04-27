硅谷生育率普遍低于全国水平 教育程度越高生育年龄越晚

硅谷区域研究中心（Silicon Valley Institute for Regional Studies）近日发布的报告显示，硅谷和湾区的圣马刁县的生育率持续降低，而且女性生育年龄不断推迟。报告称，该地区的生育率降到上世纪80年代以来的最低。

数据显示，硅谷地区平均每一妇女育有1.85个孩子，低于加州（2.09）和全美国（2.12）平均水平。硅谷女性的生育年龄自2005年以来不断延后，到2016年达到30岁。同时，湾区女性平均生育年龄在2016年为29.8岁，加州为27.7岁，美国为26.7岁。

从族裔来看，亚太裔女性生育率最低而生育年龄较高。在硅谷，平均每位亚太裔女性育有1.22个孩子，平均生育年龄为31.2岁。硅谷生育率最高的族群为西班牙裔和拉丁裔（ Hispanic or Latino），平均每位女性育有2.2个孩子，平均生育年龄为25.7岁。硅谷的白人女性平均每人育有1.76个孩子，平均生育年龄为31.5岁；硅谷的非裔女性平均每人育有1.81个孩子，平均生育年龄为29.7岁。

从受教育程度来看，硅谷受教育水平较高的女性，生育年龄普遍较晚，比没有接受过高等教育的女性晚约5到7年。统计显示，受教育水平较高的女性平均每人育有1.63个孩子，平均生育年龄为31.9岁；没有接受过高等教育的女性平均每人育有2.15个孩子，平均生育年龄为26.3岁。

2018-04-26 18:55 来源：金山在线