祖国陪你过年！ 庆中国农历新年 芝加哥领区大型文艺演出不间断

随着中国农历新年的临近，大芝加哥地区庆祝春节的氛围也越来越浓。今天中国驻芝加哥总领事洪磊在馆内举办新春发布会，向馆区民众介绍各式各样的庆祝活动。

每到春节期间，芝加哥领区都洋溢着浓浓的节日氛围，中国国务院侨务办公室也会派出精品文艺演出团队，给当地华人带来独具中华元素的表演。

我们今年将组织在芝加哥领区的“祖国陪你过年！”活动，我们将邀请中国的中央民族歌舞团，广东省艺术团，江西省艺术团，在领区的九个州为我们的华侨华人、留学生、中资机构的朋友们，来奉献精彩的演出。

鸡年春节期间，中西部地区的庆祝活动精彩纷呈，品牌节目“文化中国，四海同春”今年再次回归芝加哥，中央民族歌舞团将给当地华人带来一场以《传奇》为主题的大型歌舞剧。

广东省艺术团和江西省艺术团则会给民众表演，具有浓郁地方特色的节目。

我们这次演出应该说具有浓浓的中国风范，而且具有地方韵味，我们将使九个州的侨胞朋友们，都能感受到祖国送来的温暖和祝福。

除了有8场不间断的大型文艺演出，在农历新春期间，陕西省歌舞剧院民族乐团、中国国家京剧院、龙韵功夫团还将造访芝加哥领区，向当地民众展示源远流长的中华文化和艺术。

这些丰富多彩的文艺表演也得到当地诸多侨团的大力支持，芝加哥华联会已经连续22年在春节期间举办大型文艺晚会。

我们希望今年春节给芝加哥地区的广大华侨华人同胞带来欢乐，让大家享受一场非常了不起的演出。

(来源: 美国中文网 邱洪辉)

芝加哥领区的九个州: 艾奥瓦州 IA, 印第安纳州 IN, 密歇根州 MI, 明尼苏达州 MN, 威斯康星州 WI, 科罗拉多州 CO, 堪萨斯州 KS, 密苏里州 MO, 伊利诺伊州 IL。

2017圣路易斯春晚 江西省歌舞团炫丽登场

圣路易斯2017年春节晚会将于2月4日（星期六）晚在西郊圣.查尔斯的Lindenwood University Arts center 隆重登台。

金鸡报春，与往年不同的是，这台春晚经过筹委会的多方努力，特地通过国务院侨办邀请来自江西省歌舞剧院、江西省杂技团等国内著名的艺术团体及优秀演员来给圣城广大华人华侨带来深切的节日慰问之情。

江西省歌舞剧院创建于1957年11月，2000年更名为江西省歌舞剧院。五十多年来，江西省歌舞剧院扎根在红土地，活跃在赣江两岸、五湖四海，把具有强烈时代精神和浓郁民族民间特色的艺术之花奉献给了广大的观众。

歌舞剧院合唱团在1991年10月参加第三届北京合唱节比赛荣获演出大奖和指挥大奖。2002年8月荣获第六届国际合唱节比赛成年组银奖。

该院创作的原创大型舞剧《瓷魂》在2003年第三届全国舞剧观摩比赛中，荣获演出大奖以及最佳导演奖、最佳女演员奖、优秀男演员奖、优秀作品奖、优秀编剧奖、优秀舞美奖、优秀灯光奖等7个单项奖并获2003－2004年度国家舞台艺术精品工程“精品提名剧目”奖。2004年5月在第十一届文华新剧目奖荣获文华新剧目奖。同年9月在第七届中国艺术节演出中，舞剧《瓷魂》再次在文化部第十一届文华奖评奖中荣获文华大奖以及文华导演奖、文华男演员奖、文华女演员奖、文华音乐奖、文华舞美奖等五个单项奖。

江西省歌舞剧院在长期的艺术实践中，日积月累了一大批优秀作品，培养了诸多代表性演员，不少作品先后问鼎国家级及省级奖项。创作演出的文艺作品具有浓郁的江西地方特色，深受广大人民群众的喜爱。

具体票务方式和演出地址见下：

时间：2017年2月4日晩7：00

地点：Lindenwood’s J. Scheidegger Center For The Arts

2300 W Clay St, St Charles, MO 63301

票价：$50， $20， $10

票务：刘双秋 (636-579-9242）

陈璐 (636-751-9603）