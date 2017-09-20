积木娃娃的时代过去了 全球最大玩具零售商反斗城申请破产

美国东部时间2017年9月18日晚间，美国最大的儿童玩具经销商玩具反斗城（Toys ‘R’ Us Inc） 向位于弗吉尼亚州里士满的美国破产法院提交了破产保护申。一些观点认为这是网上购物和折扣连锁店对传统零售业构成挑战的最新例子。

据美国之音报道，玩具反斗城公司在一份声明中说，公司制定的总额达30亿美元的新的银行融资综合方案一旦得到法院的批准，公司的财务状况将立刻得到改善。

该公司的加拿大分公司也同时向安大略最高法院提出保护申请。

据华尔街见闻报道，公司并未宣布关店计划，但表示全球门店业务将正常经营。不过，华尔街日报援引知情人称，一些业绩不佳的门店将被关闭。而就在玩具反斗城公司申请破产保护的同时，该公司1600个商店的大量员工正在为节日购物季节加紧准备。这个季节在全公司的总销售额中占有很大的比重。

此前，美国媒体援引知情人称，这家位于新泽西（New Jersey）的公司总负债约49亿美元，其中4亿美元将于明年到期，17亿美元在2019年到期。

申请破产保护可以帮助反斗城在即将到来的假期销售旺季增加销售收入。

反斗城近年来一直高度依赖节假日销售来支撑业绩，但结果却令人失望。去年的圣诞季销量数据并不好看。

由于受到网络购物和电子产品的双重冲击，公司连年亏损，今年第一季度亏损扩大至1.64亿美元，同店销售同比下滑了6.2%。主要受到婴幼儿业务表现疲软的影响。

大型对手沃尔玛多年来一直都保持玩具低价策略，周三更是发布了2017节假日玩具销售名单，还放话称玩具会是其与对手竞争的一线商品。科技巨头亚马逊的网络纸尿裤销售生意也是做得红红火火。这些都令反斗城的市场份额遭遇严重挤压。

虽然反斗城去年曾成功进行债务融资，但销售持续下滑和零售商破产令其举步维艰，他们很难获得更多的融资。

反斗城公司成立于1948年，在全球拥有近1600家分店。

1978年，由于母公司州际百货宣布破产，反斗城分拆出来独立经营。债权人在清算中获得反斗城的股票作为补偿。当年，公司股价跌至仅1美元。知名投资大师彼得·林奇当年大量买进反斗城股票。到1985年，该股一度涨至25美元。

2005年，私募股权公司Kohlberg Kravis Roberts、贝恩资本（Bain Capital），以及地产公司Vornado Realty Trust信托以大约60亿美元买下了这家公司。

来源：侨报网