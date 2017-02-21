移民新令细节出炉，加州或成首个“庇护州”

当地时间2月21日，美国国土安全局官网公布了总统边境安全和移民执法的行政新令细节。这项行政命令旨在指示执法部门和各机构使用一切合法手段，确保国家南部（即美墨边境）的安全，防止非法移民进入美国，人道快速遣返非法移民。此令重点侧重美国南部边境保护。但在此之前，无证移民大州——加州，就已经提交庇护的SB54法案，一旦该法案通过参议员表决，加州或将成为全美首个庇护州。

边境安全和移民执法行政令细节大公布！

当地时间2月21日，美国国土安全局官网上公布了川普总统边境安全和移民执法行政令的简要内容。与之前网传的草案有略微出入。行政令称，联邦移民法规定了各州需与联邦政府合作，协助其保护国家边境安全的责任。

这包括，建立边界和控制边界物理屏障，拘捕边界或边界附近的非法外国人，结束“抓了就放”的做法，以及在外国人等待诉讼时将其遣回出发地（暗指墨西哥）。该命令还指示，国土安全部额外雇佣5000名边境代理，并授予州和当地执法机构移民法允许范围内的最大权限，确保优先起诉对南部边界有危害的相关罪行。同时指出，无人陪伴的外国未成年人不受新令影响。以下为白宫官网公布的操作细节：

执法。在行政命令下，除极少数例外情况外，国土安全局将会对外国移民一视同仁，执法时不会区分遣返的类别或等级。所有违反移民法的人都可能进入执法程序，这一程序包括递解出境。然而，这一指示明确指出，有过犯罪史或犯罪指控的，应该处于优先递解类。

制定关于逮捕和拘留外国人的政策。美国海关和边境保护局（CBP）和美国移民及海关执法局（ICE）将只在有限的情况下释放外国人，例如

当外国人被递解出境时；

当外国人获得通过授予其救济的法令时；

当确定该外国人是美国公民，合法永久居民，难民或者庇护者时；

当外国人处于其它受保护状态时；

当一个到达的外国人被发现有对迫害或酷刑有“可信的恐惧“时，且外国人有充足证据证明其身份，并且并非危险分子或者畏罪潜逃者时；

当司法或者行政当局有另有规定时。

雇佣更多的CBP代理和官员。美国海关和边境保护局（CBP）将启用5000名额外边境巡逻代理的雇佣程序，以及500名航空和海事官员的雇佣程序，并确保培训和标准的一致性。

确定和量化对墨西哥的援助。总统已经指示所有行政部门的人员，确定和量化对墨西哥直接或者间接的联邦资助或援助。国土安全局将会每五个财政年审查一次所有的资助源。

扩大边境地区287（g）项目。该项目允许联邦政府授权州和地方执法部门，让这些执法人员可以行使移民官的权力。该备忘录同时也授予了海关及边境巡逻局和和美国移民及海关执法局（ICE）在执法方面接受州执法部门协助的权力。

委托进行边境全面研究。国土安全局将对南部边界（空中，陆地和海上）的安全进行全面研究，找出其缺陷并提出加强边境安全的建议。这将包括目前边境安全环境的所有方面，包括联邦和州制定和实施有效边境安全战略、实现对边境全面控制的可能性。

建立和资助边境墙。国土安全局将会即刻识别并分配所有规划、设计、建设和维护边境墙的可利用资金。该项目还包括照明、技术（传感器）、巡逻以及通道建设。国土安全局需制定该项目的所有权成本要求。

扩大快速递解适用范围。国土安全局长有权决定将“快速递解”程序适用于未被假释入境人士，不得入境人士，或在证明其不可入境前没有连续两年居住在美国的人士。此类移民将会被快速递解，除非该外国人是无人陪伴的未成年人，并计划申请庇护或者在其国家有对迫害或酷刑有恐惧，或者有合法移民身份。截至目前，移民及海关执法局和海关及边境保护局仅抓捕在14天内进入美国边境100英里内，或者通过海上入境而非入境口岸抵达的移民，并对其“快速递解”。该部将根据“移民和国籍法”第235（b）（1）（a）（iii）条，在联邦公报上公布将新令提到的人士纳入“快速遣送”之列的是合理的。一旦该公告发布，美国海关和边境保护局（CBP）和美国移民及海关执法局（ICE）将会配合执行新的“快速递解”条例。

将外国人遣到邻国。当被捕外国人并不会在非法进入后带来危险时，则将他们遣送到邻国土地上，令其等待裁定结果。这一措施用以节省国土安全局拘捕和裁决资源。美国海关和边境保护局（CBP）和美国移民及海关执法局（ICE）应该在法律允许范围内，适当合理地将这些外国人遣送回这些领土，让他们等待听证结果。也就是，海关人员可以将非法入境者直接送到墨西哥，不论他们是否为墨西哥籍。先前的做法是，除了加国及墨国非法移民，其它国籍的非法移民（如中美洲），必须先留置在美国，直到可以飞回母国为止。

提高庇护和“可信恐惧”门槛。美国公民和移民服务局（USCIS）将会与外国人进行“可信恐惧”面谈时，把所有相关因素都考虑在内，以做出充足的合法决定。美国公民和移民服务局（USCIS）将会提高诈骗检测和国家安全局的业务能力。

向南部边境分配拘捕和判决外国人的资源和人力。美国海关和边境保护局（CBP）和美国移民及海关执法局（ICE）将会尽可能最大限度地分配可利用资源，扩大在墨西哥边境附近拘捕能力。美国海关和边境保护局（CBP）将会集中于72小时以内的短期拘捕；美国移民及海关执法局（ICE）将会集中于其它拘捕能力。

合理使用假释。严格限制以假释身份入境美国的情况。假释入境必须经过对环境的全面考量，假释只是出于紧急人道主义原因和重大公共利益原因。尽管有更为笼统的执行规则，以及部长的进一步审核和美国移民及海关执法局（ICE）主任的进一步指导，美国移民及海关执法局（ICE）仍可假释某些抵达美国，并有对迫害或酷刑有“可信恐惧”的外国人。

无人陪伴的外国未成年人处理方法。美国海关和边境保护局（CBP）、美国移民及海关执法局（ICE）和美国公民和移民服务局（USCIS）将建立标准化审查程序，以确认最初确定为无人陪伴的儿童的外国未成年人能够在递解执法中受到法律保护。

采用问责措施，保护外国儿童免受剥削，防止滥用移民法。偷运或国际贩卖儿童行为，使得这些儿童陷入暴力和性剥削的危险。美国海关和边境保护局（CBP）、美国移民及海关执法局（ICE）应该保证适当执法，应对走私或贩运行为。

优先起诉边境犯罪移民。为了应对南部边境安全的持续威胁，西部，东部和调查组的联合任务组主任，以及国移民及海关执法局（ICE）边界执法安全组应加强建设反跨国犯罪组织网络，重点打击人口走私的范围行为。

公开边界逮捕数据。为了提高透明度，美国海关和边境保护局（CBP）和美国移民及海关执法局（ICE）将制定一种标准化方法，用于公开在边界或边界附近违反移民法的被捕外国人数据。

短期不会大批递解移民

国土安全局官员告诉记者，尽管联邦政府要求州和地方执法部门配合联邦，贯彻执行移民行政令。但国民警卫队不会参与这一行动。同时，国土安全局官员表示，此项新令旨在督促执行现有法律，不会导致大批无证移民即刻被递解出境。

当提到涉及“快速递解”的人群时，该官员说，“我们不会从今天开始改变，也不会从明天开始。”“你不会看到人们被围捕，或者任何类似景象。”

同时，这一移民相关的行政命令，并没有与川普旅行禁令相关的内容。也并不影响受奥巴马“童年入境者暂缓遣返手续”（DACA）的受保护者。

尽管国土安全局官员表示，此项行政令仅适用于有过犯罪记录的人士。但，行政令赋予了执法人员做决定的自主权。一个官员说，“你不在优先遣返范围之列，不等于你会免受执法。”他解释道，酒驾或者违反某些法规，甚至没有犯罪记录的，都可能会最终被遣返。

此项行政令扩大了“快速递解”范围，让移民没有过庭机会。也就是说，任何无法证明其连续在美国居住两年的人士，都可能被快速递解。之前，“快速递解”仅仅适用于在边境100英里之内被抓捕、抵达美国不超过两周的人士。

此外，这项指示使得寻求庇护更困难。尽管没有改变“可信恐惧”标准，但此指令给了庇护官更大的权限，使其仔细全面审查个人的信誉，用自己的指示来对寻求庇护者是否会在回国后受到迫害或者酷刑。即便是达到“可信恐惧”的标准的人士，需要到墨西哥去等候其庇护听证会。且听证会将会以远程视频方式进行。

加州或成首个“庇护州”

美国有400多个非法移民庇护城市，但还没有非法移民庇护州。近日，加州提交了庇护的SB54法案。如若该法案通过参议院全体表决，加州将会成为美国的第一个“庇护州”。也就意味着除非法官颁布拘捕令，否则加州警察不能够在违反移民法的情况下拘捕民众。加州也不会协助移民局调查移民身份。移民局和相关执法部分无权去地方监狱。川普回应，如果加州成为“庇护州”，他将不再给加州拨款。

加州是无证移民的大州，成为庇护州可以让数以万计的无证移民免受抓捕和驱逐。但加州一旦成为“庇护州”，在目前政府严加搜捕无证移民的大环境下，其他州的移民或会涌入加州。

面对加州的“固执”，川普也放狠话，你若“庇护”，我就“撤资”，将取消联邦政府对加州的拨款!要知道失去联邦经费的加州，社会想不会大不同了….. 首当其冲受到冲击的是加州大学系统，他们从联邦政府获得的拨款至少有90亿美元，作为奖学金和研究经费。

SB54法案是民主党提出的法案，加州是民主党的“主场”，民主党在加州占多数席位。如果不出意外，这个法案通过的可能性很大。

来源：侨报网