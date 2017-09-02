移民面试增加 意在反恐还是本土就业？

8月28日，联邦移民局（USCIS）在官网发布通知，宣布从10月1日起新增针对职业移民递交485表和难民或政治庇护者家属递交730表两大类申请人的面试审核制度。而以后，面试规模可能还将逐步扩大到更多申请类别上。

对于这一调整，洛杉矶华人律师王婧表示：“目前这一变化的消息刚刚传出，正式实施也要从10月份开始，而且关于是否全面、彻底实施仍是未知的。对于目前正处于排期中的移民申请者来说，当然是有影响的。但就具体影响而言，现在无法预估。然而可以确定的是，这几类相关移民排期等待的过程肯定会更加漫长。”

尽管这项命令颁布时，移民局表示目的在于增强反恐力度，降低恐怖分子进入美国的机会，但是律师郝琦却并不这么认为，她表示：“我仍然认为这项行政命令的颁布，是与特朗普一贯的移民政策、移民概念有关的，意图仍在于保护美国本土就业。本次变化也是主要针对EB1、EB2、EB3、以及EB5等与雇用关系相关的移民签证。在这些签证的审批过程中，有可能会增加面试程序，意味着有意识地增加通不过的数量，以间接保护本土就业。最简单的解释就是：多一道手续，就多一层申请的困难，就意味着申请过程会拖更长时间。如果面试这一程序真的执行起来，会影响所有案件的处理速度，让案子越积越多。最近的预算受影响的申请人就有16万之多，再者，移民局的人员本来就有限，严峻程度可想而知。”

来源：侨报网