突发：纽约时报广场发生重大交通事故，1人确定死亡、至少20人受伤

今天中午正值午餐时间，纽约时报广场(Time Square)发生了一起恶性交通事故，一辆红色本田轿车冲进位于7大道和45街交叉口的人行道，事故目前造成1人死亡、至少20人受伤。

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目前纽约警方已暂时排除恐怖袭击的可能，肇事司机为26岁的纽约布朗克斯区居民，此人有两次DUI驾驶记录，事故发生后已经被警方羁押，警方将进一步测试此人是否受酒精或药物影响。

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事发后，时报广场已经被警方封锁，多座办公楼、多家商户受影响暂时不得出入，医务人员也正在现场对伤员进行救治。

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稍后警方将举行新闻发布会对该事件进行进一步通报。

来源：NYIS