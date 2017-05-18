在美生活 突发：纽约时报广场发生重大交通事故，1人确定死亡、至少20人受伤 由 社交媒体编辑 - 星期四 2017-05-18 0 128 Share on Facebook Tweet on Twitter NEW YORK, USA - MAY 18: Flames and smoke rises from a wrecked vehicle after it plowed into pedestrians on a busy sidewalk on the corner of West 45th St. and Broadway at Times Square, New York, NY United States on May 18, 2017. Multiple pedestrians were struck Thursday by a speeding vehicle in the heart of New York City, according to reports. At least 13 people wounded. (Photo by Volkan Furuncu/Anadolu Agency/Getty Images) 今天中午正值午餐时间，纽约时报广场(Time Square)发生了一起恶性交通事故，一辆红色本田轿车冲进位于7大道和45街交叉口的人行道，事故目前造成1人死亡、至少20人受伤。 (图片来源于nydailynews，版权属于原作者) (图片来源于cbsnews，版权属于原作者) 目前纽约警方已暂时排除恐怖袭击的可能，肇事司机为26岁的纽约布朗克斯区居民，此人有两次DUI驾驶记录，事故发生后已经被警方羁押，警方将进一步测试此人是否受酒精或药物影响。 (图片来源于cbsnews，版权属于原作者) 事发后，时报广场已经被警方封锁，多座办公楼、多家商户受影响暂时不得出入，医务人员也正在现场对伤员进行救治。 (图片来源于路透社，版权属于原作者) (图片来源于路透社，版权属于原作者) (图片来源于路透社，版权属于原作者) (图片来源于路透社，版权属于原作者) (图片来源于路透社，版权属于原作者) (图片来源于abcnews，版权属于原作者) (图片来源于abcnews，版权属于原作者) (图片来源于cbsnews，版权属于原作者) 稍后警方将举行新闻发布会对该事件进行进一步通报。 来源：NYIS