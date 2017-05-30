端午成文化“出海”典范

不同特色的粽子恰恰就是中华文化和世界文化融会贯通的一个最佳体现。

【侨报5月30日“四合院”时评】又是一年粽飘香。30 日，海内外中华儿女迎来中国传统佳节—— 端午节。多年来，划龙舟、喝雄黄酒、挂艾草，尤其是吃粽子是很多人端午节的必选项。然而，在一些人，尤其是年轻人看来，端午节就是一个粽子节。这其实是一种偏见。端午节和粽子的关系，就像春节的饺子、中秋节的月饼一样，正是借由饮食这种形式，传统节日的文化内涵才得以充分展现。

作为中华传统节日里非常重要的一个节日，端午节主要是纪念伟大爱国主义诗人屈原。他一生忧国忧民，在听闻楚国京城被攻破、楚怀王客死他乡后，自沉位于湖南的汨罗江而死。也有一说是纪念伍子胥，他被吴王夫差赐死后，尸体被沉于江中。

历史已无从考证，但承载着家国情怀、融入了真情实感、从历史长河中走过来的“粽子”，味道也越发丰厚起来，成为人们纪念和怀念的重要载体。

可见，端午节不仅是吃吃粽子那么简单，它还有祭祀水神、追忆先贤、驱邪健身的精神内涵。于海外华侨华人而言，因身处异乡，端午节寄托了家人的一份关怀，是作为华人的身份象征，也是与不同文化背景的人交流的文化资源。

有传统，自然也有创新。近年来，随着中国文化“出海”步伐加快， 端午节在海外日益受到各国民众喜爱。一些国家将端午节融入本国元素，使其更加多元化。端午节俨然成中国文化“出海”的典范。端午节的龙舟赛早已在不少欧美国家落地生根。在德国，端午举行龙舟赛已经有20 年的历史，俄罗斯也有自己的端午龙舟赛。20 世纪80 年代，在中国参加过龙舟赛的美国人把这一活动带回美国。如今美国已有数百只龙舟队。哈德逊河上的龙舟比赛已成纽约华人社区每年最盛大的活动。在美国举办龙舟赛，既蕴含着中国的传统韵味，又有美国式团结合作的意识。

曾几何时，对大多数外国人来说粽子还是一种奇怪的食物，而现在，粽子已走出中国、闯荡世界。从制作成分到包装形式，海外的粽子与中国的粽子可谓大相径庭。而不同特色的粽子恰恰就是中华文化和世界文化融会贯通的一个最佳体现。文化有巨大的包容性，端午既是中华民族传统节日，也是世界的、现代的。随着端午节“出海”步伐的加快，它必将带动更多中国优秀传统文化走向世界。

（编辑：张晓）