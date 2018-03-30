美国社群网站脸书遭爆用户个资外洩，网友发起“#删除脸书”运动呼吁停用。但专家表示，脸书已渗透日常生活，要完全“断干净”并不容易，学会如何保护个资或许更实际。

曾助美国总统川普打选战的英国“剑桥分析”(Cambridge Analytica)公司，日前被爆撷取并滥用5000万名脸书(Facebook)用户的个资，脸书近日因此受到国内外抨击。

这起丑闻在社群媒体延烧，连脸书上也掀起大量讨论。各界目前都在观望，这场运动会不会动摇任何脸书高层的职位，出现离职潮。

“#删除脸书”(#deletefacebook)在脸书上如雨後春笋般冒出，许多网友纷纷发文：“#删除脸书，请追踪我的推特帐号。”

法新社报导，WhatsApp共同创办人、如今在通讯软体对手Signal旗下的艾克顿(Brian Acton)也加入“#删除脸书”活动，在推特(Twitter)上发文：“是时候了，#删除脸书。”并说：“删掉、遗忘。是时候关心自己的隐私了。”

美国气象频道(Weather Channel)的产品经理柯恩(Donella Cohen)在脸书发文说，午夜过後，她将不再使用脸书。

柯恩写道：“最新揭露的消息显示这个平台有多腐败、对社会充满危害。”“我希望能出现一个新的社群网站，一个不这么贪婪、不会为了巨大的金钱利益去做政治勾当的网站。”

但分析人士指出，脸书已经和网路运作密不可分，不太可能快速淡出大众生活，例如新闻文章上的按“讚”和留言系统，以及能够触及非脸书用户的广宣网路。

纽约雪城大学(Syracuse University)传播学教授葛利基尔(Jennifer Grygiel)说：“有些人当然会删掉脸书，但要完全删掉脸书，意味著用户得连同Instagram、WhatsApp和Messenger全都删除。这对很多人来说并不实际，因为社群媒体已和日常生活息息相关。”

芬兰防毒软体公司芬安全(F-Secure)传播部门主管巴普罗斯科(Sandra Proske)表示，要和脸书“分手”不容易，“对某些人、甚至某些国家来说，脸书就是网路的代名词”。

巴普罗斯科和其余专家建议，脸书用户可透过更改贴文权限、限制特定应用程式取得个资等方式，加强个人隐私保护。

中央社即时–Mar 25, 2018,00:41