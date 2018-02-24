罗宾汉平台提供数字加密货币电话交易功能 无需支付佣金

开发罗宾汉应用程序（Robinhood）的公司周四公布，该平台将允许用户使用电话进行小规模的股票投资，且无需支付佣金，同时也可通过电话进行数字加密货币的投资。

据合众国际社报道，该公司指出，目前可使用电话交易数字加密货币（该功能被称为Robinhood Crypto）的仅限于加利福尼亚、马萨诸塞、密苏里、蒙大纳和新罕布什尔州的用户，且可交易的数字加密货币也仅限于比特币（Bitcoin ）和以太币（Ethereum）。而不久的将来，将有更多州和更多的数字加密货币参与到这一平台的电话交易中。

该公司在新闻发布会上说：“随着 Robinhood Crypto的发布，我们将继续致力于使金融系统为每个人服务，而不仅是富人。”

据彭博社报道，罗宾汉平台的用户数量已从去年四月的200万增至十一月的300多万。据悉，这家总部位于美国帕洛阿尔托的美国股票经纪应用程序公司在去年刚刚宣布即将推出数字加密货币交易服务Robinhood Markets时，就有超过一百万人已在排队等待进行比特币等加密货币交易服务了。

该公司周四表示，目前其平台用户已达到400万，交易额增加了1000亿美元。

随着比特币价格在去年十一月飙升至近2万美元，数字加密货币的投资在最近几个月异常火爆。但数字加密货币的剧烈波动也非常明显的，截止周四，比特币的价格已降至不到1万美元。然而，罗宾汉的小额佣金交易规则可能会引诱用户在这一投资上赌一把。

而以太币联合创始人布特因（Vitalik Buterin）则警告称，数字加密货币仍然是一个新的、高风险性的资产类别，并有可能在某个时候跌至分文不值，因此，不要冒险投入超出你承受能力的资金，如果想要理财储蓄，传统的资产投资方式才是最安全的选择。

2018-02-23 17:07 来源：侨报网