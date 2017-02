美一管理咨询公司高管吁美国人学中文

美国商业杂志《Inc.》网站17日刊登题为《扎克伯格在学中文,你也应该学》(Mark Zuckerberg Is Learning Chinese. Here’s Why You Should, Too)。作者Glenn Leibowitz是一家全球管理咨询公司的传播高管。文章编译如下:

从脸书(Facebook)CEO扎克伯格2014年10月在北京的清华大学用中文做演讲开始,我就一直关注他学中文的历程。当时,扎克伯格非常勇敢地全程用中文演讲并回答问题。虽然有人指出,他的语法和发音都有问题。但他还是做到了许多其他大企业CEO们无法做到的事情,那就是利用去中国的这段时间来学习和使用这门语言。

去年中国农历新年期间,他和他的妻子抱着刚出生的女儿录制了中文视频,让全世界都听到了。虽然他取得了很大的进步,但他的中文并非完美。他单一的声调表明,他还没有掌握汉语普通话的4个声调。不过,这依然令人印象深刻。

扎克伯格学习中文可能有很多目的,可能是为了感受其华裔妻子的文化传承,抑或是试图给北京的领导者留下良好印象。不论如何,他都给其他人树立了榜样。

作为一个学习中文近30年的美国人,我认为大家都应该开始学习中文。具体原因如下:

一、如今的中文比原先任何时间都更重要。

中文是中国13亿人的母语,还有几百万讲中文的民众分布在世界上的几乎每个国家。中文是全球应用范围最广的语言之一,同时,它还是互联网上最常见的语言之一。(中国人热爱互联网。中国人对社交媒体的热情其他国家难以匹敌。)

虽然中文还没有取得像英语一样的国际通用语地位,但现在比以往更容易听到或看到中文。你甚至不用去中国,就能找到中文是母语的同事或客户。在学习这门语言上小小投资一下,就能转化成为更大的商机或工作机会,或者只是交朋友也是极好的。

二、学习中文其乐无穷。

学习任何一门语言都需要时间和精力,学中文也不例外。但是,你不能将学习的过程看作沉重的负担。学习中文,特别是将它应用到真实情境中,是非常有趣的。除了能够在餐馆不用菜单点餐就能知道自己要吃什么,或者无需谷歌翻译就能看懂一篇新闻报道,中文就像是一个虚拟沙盒,对于我这种喜欢文字游戏和双关语的业余爱好者来说十分具有吸引力。

三、学习中文比你想象的简单。

中文文字非常美丽。几千年来,书法一直是中国文化中的一项重要艺术形式。但这种文字也把许多有意向的学习者吓跑了。但其实,当你开始学习如何说时,可以不必先学会书写。

作为一个学习过西班牙语、法语、日语和希伯来语多年的人,我可以负责任地告诉你,掌握汉语所需的时间不会多于学习其他语言所需的时间。

虽然中文中有许多独特的语法特点,但语法却是惊人地简单:中文中没有时态、名词代词没有阴阳性,也没有复数形式。

不可否认,拥有成千上万字符的中文书写起来会比和英语类似的字母语言要困难,但这些文字的结构却是非常具有系统性的。这使得掌握书写比人们想象的要容易很多。

举个例子,“好”字由两部分组成,左边是“女”,右边是“子”。每一个字也都可以被拆分成为一些标准化的笔画。一旦掌握了这些笔画,你就可以书写平时常用的几千个汉字。

四、如今学习中文的资源比以往更多。

30年前我开始学习中文时,我不得不依靠传统的学习语言的方式:去课堂由老师教、听磁带、看教科书。我的父亲为了让我学中文花费了几千美元。

但现在,你无需再用这种方法学习中文了。你可以去iTunes订阅免费的播客广播,下载音频课程或者安装教中文的App。你甚至还可以坐在家中,在网上找来自中国的辅导老师教你学习。

五、学中文可以活到老学到老。

我刚开始学习中文是在30年前,但我仍认为我还是个学生,也永远会是。我的中文很流利,但不会像母语,可能我永远达不到这个标准。学习中文或者其他任何语言多年的人都会很快明白,学习的过程永远不会停止。

你没有理由不开始这种学习。

来源:侨报网