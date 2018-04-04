美亮301清单 中方：对等反制

3日傍晚，美国贸易代表办公室（USTR）公布对华301调查征税建议，并公开征求意见。征税产品建议清单将涉及中国约500亿美元出口，建议税率为25% ，含盖约1300个税号的产品。

对此， 中国商务部新闻发言人第一时间发表谈话，表示强烈谴责，坚决反对，并将于近日依法对美产品采取同等力度、同等规模的对等措施。

美方亮牌

美开关税清单 征税或不止25%

USTR：打击中国制造业以减小对美国经济的伤害

美国贸易代表办公室（USTR）3日公布基于“301调查”结果的中国商品拟征税清单。

中新社报道，USTR当天发布消息称，该机构于2017年8月18日对中国发起“301调查”，并于2018年3月22日公布调查报告。

基于这一调查结果以及特朗普总统签署的备忘录，USTR决定对拟征税清单上的中国商品加征25%的关税，涉及的商品规模约为500亿美元。

3日公布的拟征税清单显示，约有1300种商品被列入清单，涉及航空航天、机械、医药、通讯、电器等领域。

北京经济观察网报道，据USTR文件《关于根据第301条提议的行动决定的决定和要求公众意见的通知：中国的行为、政策和与技术转让、知识产权和创新有关的实践》（下称《USTR通知》），美国贸易代表已经确定,中国政府有关相关技术转让、知识产权和创新等政策和实践是不合理的或歧视性的。

据《USTR通知》，对某些商品征收的税可能不止25%：“贸易代表应考虑是否应增加对中国商品的关税”；“ 例如，如果一个好的中国原产地目前受到一个零价的关税，该产品将受到25%的关税税率;如果一件中国产品目前的价格为10%，那么该产品的价格将会达到35%。”

据《USTR通知》，产品清单是采用以下方法开发：来自几个美国政府机构的贸易分析师确认了受益于中国工业政策的产品，包括中国制造2025。在征税清单中，主要涵盖了钢铁产品、铝产品、医用药品、化合物、橡胶制品等。

微信公号“每日经济新闻”报道，USTR还在公告中强调，“中国一直以来都在强制美国企业将高科技技术和知识专利转移给中国国内的企业。中国这么做的目的是为了实现《中国制造2025》的目标，在未来的经济领域竞争中占据主导地位。这份清单制定的出发点，就是要打击中国的制造业，并尽量减小对美国经济的伤害。”

USTR表示，该机构将就征税一事听取公众意见，征询的内容包括现有清单是否需要调整、税率是否需要调整、是否还需要增加额外的关税等。公众可在5月11日之前提交书面意见。

此外，相关听证会将于5月15日上午10时在美国国际贸易委员会举行。听证会结束后，公众有一周时间提交反驳意见。

也就是说，这份名单最快要到6月才能实施。

中方反制

商务部、外交部：将采取同等力度规模的对等措施

“美不顾中方严正交涉公布征税建议，是典型单边主义和贸易保护主义做法”

针对美国贸易代表办公室公布的对华301调查征税建议，中国商务部新闻发言人于4日第一时间发表谈话，表示中方坚决反对，并将于近日依法对美产品采取同等力度、同等规模的对等措施。

新华社报道，商务部新闻发言人表示，美方不顾中方的严正交涉，毫无事实依据，公布征税建议，是典型的单边主义和贸易保护主义做法，中方强烈谴责，坚决反对。

他指出，美方此次公布的清单，罔顾40年来中美经贸合作互利共赢的本质，罔顾两国业界的呼声和消费者的利益，不利于美国国家利益，不利于中国国家利益，也不利于全球经济利益。美方做法严重违反了世贸组织的基本原则和精神，中方拟立即将美方有关做法诉诸世贸组织争端解决机制。“我们将根据《中华人民共和国对外贸易法》相关规定，准备对美产品采取同等力度、同等规模的对等措施。这些措施，近日将会公布。”商务部新闻发言人说，我们有信心、有能力应对美方任何贸易保护主义措施。

同日，中国外交部发言人陆慷就美国贸易代表办公室公布对华301调查征税产品建议清单答记者问时，同样表达了上述立场。

此外，《人民日报》客户端报道，中国驻美国大使馆也发布了关于美公布对华301调查征税建议的声明。声明称，来而不往非礼也。中方将立即诉诸世贸组织争端解决机制。同时，将据中国有关法律，对美国产品采取同等力度、同等规模的对等措施。希望美方保持理性，着眼长远，不要在错误道路上越走越远。

驻WTO大使：美蓄意严重违反WTO规则 吁各方抵制

日内瓦时间4日凌晨，中国常驻世贸组织（WTO）代表团大使张向晨发声明指出，美国“301条款”调查报告歪曲事实，东拼西凑，对中方妄加指责，完全不符合中国推进市场化改革、扩大对外开放和加强知识产权保护的实际情况。

中新社报道，张向晨强调，美国根据“301条款”调查报告，公布拟采取的限制措施，蓄意严重违反世贸组织最基本、最核心的最惠国待遇、关税约束等规则和纪律，是典型的单边主义和贸易保护主义行径。对此，中方强烈谴责，坚决反对。

张向晨提醒，在多边贸易体制的历史上，“301条款”肆虐一时，臭名昭著，遭到很多国家的抵制，世贸组织也于2000年初做出明确裁决，在此后十几年里，“301条款”偃旗息鼓。现在，美国做出的不违反世贸组织裁决的承诺言犹在耳，美国政府关于以符合世贸组织规则的方式实施“301条款”的行政声明墨迹未干，美国便公然针对中国采取“301条款”措施，性质严重，影响恶劣。

“中方将采取所有必要措施，坚决捍卫自身合法权益。”张向晨表示，中方会立即将美方有关做法诉诸世贸组织争端解决机制。同时，将依据《中华人民共和国对外贸易法》的相关规定，准备对美输华产品采取同等力度、同等规模的对等措施。“这是应对紧急情况的必要措施，是遏制贸易保护主义蔓延的正义之举。”

张向晨表示，美国的做法严重动摇了世贸组织的根基，使多边贸易体制面临空前险境。“中国呼吁所有世贸组织成员和中国一道，坚决抵制美国的贸易保护主义行径。”

美国贸易代表办公室3日公布对华301调查征税产品建议清单，中国制造2025成为矛头。图为2017年7月18日，厦工（三明）重型机器有限公司电焊工人正在焊接盾构机盾体。（图片来源：中新社）

对等反击怎么打？媒体：中国可打的牌有很多

中国商务部新闻发言人高峰此前说，中国“会采取一切必要措施，坚决捍卫自身的合法权益”，“我们不排除任何选项”。

微信公号“国是直通车”报道，中国对外经济贸易大学中国WTO研究院院长屠新泉说，美国举起301调查大棒，是要通过威慑、恐吓手段，“将压力推到最高”，迫使中国做出大幅让步。在此情况下，中国进行对等回击尤有必要。

用对等措施回击，既可充分维护自身合法权益，又可控制事件烈度，使两国贸易摩擦不致完全失控。

目前中国对美贸易反制还不涉及大豆、汽车、飞机等王牌产品。一旦中美贸易摩擦进一步升级，中国手里可打的牌还有很多。仅以大豆为例，中国是美国大豆的最大买主，美国62%的大豆出口目的地都是中国。美国大豆出口委员会最近公布的一份报告指出，如果中国以关税回应美国的关税制裁，美国对华大豆出口可能暴跌71%。专家认为，在此情况下，特朗普企图以贸易战达到遏制中国经济发展的目的不仅难以奏效，甚至将适得其反。

■声音

贸易战损供应链 通用高盛促白宫谈判

据香港《大公报》报道，虽然美国企业和商业团体经常抱怨，美国企业进中国科技市场等参与竞争难上加难，但在白宫提出了一系列强硬贸易措施之后，美国产业看似统一的战线出现了裂痕。

科技和投资等行业表示，政府采取措施看似帮助它们，但最终可能会对它们几十年来建立起来的供应链造成无法弥补的损害。高管们表示，任何希望在全球开展业务的美国公司，都无法承受失去进入中国市场的机会。白宫的保护举动，最后会惩罚美国制造业，增加成本，让这些公司的全球竞争力下降。

随着中美紧张关系升级，美国最成功出口产业之一的农业及钢铝行业正成为中美第一轮过招的受害者。目前钢铝行业正面临价格上涨压力。农业公司纷纷向白宫抗议丧失大量的出口机会。中国对美猪肉征收25%关税，将对特朗普的核心票仓构成打击，包括艾奥瓦州、北卡罗来纳州和印第安纳州。

通过合资企业在华经营业务的通用电气公司和IBM，都对政府进行了游说，反对扩大美国外国投资委员会（Cfius）的权力，担心对外国公司合资企业的限制，包括重要技术或科技的转让，可能会削弱美国企业在海外的地位。包括高盛和凯雷集团在内的金融公司，则对投资限制也表示担忧，称这有可能拖累美国经济。

面对商界呼声，白宫发言人桑德斯称，特朗普关注对华贸易逆差，对于被中国占便宜感到厌倦，美国将会进行反击，扭转形势。但她补充，美国对通过谈判解决可能加剧的贸易战，仍抱开放态度，指美国希望同中国合作，以达至良好的协议。另一名白宫发言人华特斯则批评中国产能过剩，扭曲了全球市场。

中国2日宣布对100多种美国产品加征关税。对全球两个最大经济体之间尚处于初期的贸易战的担忧，导致标准普尔500股指暴跌2.23%。

代表硅谷利益的美国信息技术产业协会负责全球政策的高级副总裁乔希·卡尔默表示，尽管基本上支持政府打击中国不公平贸易行为的政策，但已向白宫明确表示，它会对任何将关税“作为主要甚至是重要解决方案”的措施感到不满。“原因是它将转化为对消费者征税。”卡尔默说。

图为2017年1月19日，深圳文锦渡海关关员检查进口车厘子。（图片来源：中新社）

■延伸

美中贸易战打响，华州苹果樱桃恐受影响

据侨报记者婧楠4月3日西雅图编译报道，上周末，中国提出将对美农副产品加征15%的关税，总额达30亿美元。对此，华盛顿州或将承受损失，因为华盛顿州是向中国供应苹果和樱桃的主要地区。

据华盛顿州果树协会的数据，去年，华盛顿州的苹果种植者向中国大陆出口苹果近180万箱（每项40磅重），向香港地区出口苹果100万箱，总额达4500万-5000万美元。嘎啦、蛇果和青苹果三个品种占出口中国苹果总量的90%。

对美国输华水果关税的提高，可能会使美国苹果在中国失去市场竞争力，使中国进口商从法国、新西兰和澳大利亚等地寻找货源。此外华盛顿州的樱桃种植者也将面临着高关税的负面影响。中国是华盛顿宾莹（Bing）和雷尼尔（Rainier）樱桃最大的进口国。去年，中国大陆进口了近300万箱（每箱20磅重）华盛顿樱桃，香港地区进口了30万箱，总值约为1.27亿美元。

美国西北园艺协会（Northwest Horticultural Council）副主席凯特·伍兹（Kate Woods）表示，他们十分希望中美之间的贸易问题能在6月份樱桃销售旺季开始前得到解决。该协会会长马克·鲍沃斯（Mark Powers）表示，“我们没法轻易地放弃中国市场，因为没有其他市场能有这样的采购量了。”

2018-04-04 00:17 来源：侨报