特朗普的胜利！参众两院表决通过税改法案

美国国会众议院于当地时间周三重新投票，以224-201的投票结果顺利通过了最终版税改法案。预计美国总统特朗普将能够在圣诞节前签署税改法案，收获他的首个立法胜利，重写30多年来不曾大修的美国税法。

这是众议院两天来第二次对法案进行投票，之前参议院的民主党人迫使共和党议员对该法案进行了三个相对较小的修改，包括删除一个将法案称为“减税和就业法案”的条款。根据国会的规定，众议院和参议院必须批准相同的法案。

庞大的特朗普税改计划将大幅削减企业税率，也将在2018年为大部分美国家庭降低收入所得税，虽然多数分析机构认为富人将比中低收入家庭获益更多。

最终版本的共和党税改计划将企业所得税税率从35%一次性下调至21%。同时，还将削减所有收入水平的个人所得税率。不过据无党派机构税收政策中心的研究，收入低于2.5万美元的家庭平均税收将减少60美元，而收入超过73.3万美元的家庭平均税收将减少5.1万美元。

此外，税改议案还将取消企业替代性最低税；将遗产税豁免额翻倍；并将废除奥巴马医改中强制参保条款中的罚款。

来源：纽约侨报网

税改主要内容包括，个人所得税最高税率从39.6%降至37%；企业税最高税率从35%大幅降至21%。这也是美国自1986年以来进行的首次全面税改，和31年前相比，这次税改推进的速度可谓神速：从共和党11月初首次推出，到12月中旬通过最终方案，只用了一个多月的时间。而1986年税改虽然获得了两党的支持，但整个过程耗时将近一年时间。