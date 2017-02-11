美元一改颓势节节攀升 表现强势

本周美元表现强势，川普宣布即将公布一项自里根时代以来最具雄心的税改计划，提振市场对美国经济前景的看法，带动美元节节攀升，美元指数牢牢站稳在100上方。

据报道，目前市场焦点转向川普和日本首相安倍晋三的会晤。美元多头担心川普会否重申反对强势美元，因此市场将高度关注双方会晤将在多大程度上谈及汇率政策。

展望下周，美联储主席耶伦将在美国参众两院就货币政策进行陈述，市场将从中寻找有关今年加息路径的线索。数据方面，欧元区、德国和日本都将有2016年第四季GDP数据出炉，从中可窥这些经济体去年的增长力道。

美元本周表现抢眼，除周三外均呈现上涨走势。美国总统川普周四表示，将在未来几周公布一项自里根(雷根)时代以来最具雄心的税改计划，带动美元在本周尾段进一步跳升。截至周五亚洲时段，美元指数报在100.60区域附近，本周有望录得0.8%的涨幅，不过这距1月初创下的14年高位103.820仍有一段距离。

美元兑欧元和日圆本月一度受到打击，因川普入主白宫之后侧重于保护主义的贸易政策，而且似乎支持弱势美元。不过特朗普周四在白宫会见航空公司高管时承诺，将推出“重大的”税改计划，但未透露具体内容，只是称需要减轻企业的纳税负担。

在川普胜选后的一个半月里，美元指数上涨超过5%，但年内迄今仍下跌，因川普对贸易和移民政策的关注超过了财政刺激政策。

本周的美国经济数据颇为靓丽。数据显示美国申请失业救济的人数上周意外下滑至近43年低点，表明劳动市场进一部收紧，这可能最终刺激薪资加速成长。而另一项数据显示，12月趸售(批发)库存连续第二个月急升，批发销售录得2011年以来最大升幅，显示国内需求增强提振了对经济的信心。

美银美林首席日本汇市分析师Shusuke Yamada表示，近来美元受到的影响，一方面来自与日本央行政策及美日汇率外交相关的不确定性， 另一方面则来自美国税改的预期。而美元此番飙升则是对后者进展的直接反应。

来源：侨报网