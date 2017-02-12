最新研究报告显示，美国人财富不均情况加剧。这篇研究报告由智库哈德逊研究所的学者约翰-韦彻尔所写，而韦彻尔曾在住房和城市发展部担任副部长。

据悉，这份研究报告利用美联储消费者财务状况调查的数据，将1983年至2013年的财富分配情况进行了对比。调查收集了从房地产到股票，到邮票，到硬币等各类资产的信息，每三年才发布一次。韦彻尔可谓是美国财富分配方面的权威之一，这份调查报告也是分析美联储的数据的一系列报告之一。

总的来说，中等阶层的人士财富中值缩水了43%。人们很容易将财富与收入混淆在一起，但是它们完全是两码事。收入是人们劳动所得，是收入价值流。而财富则是价值储备。迄今为止和不断拉大的收入差距有关的观点并不能应用到财富上。但是美联储最新调查报告显示财富不平等情况急速加剧。

1983年至2007年，美国的财富从24万亿美元翻至原来的三倍—-73万亿美元，家庭平均财富从28万美元翻了一番多至62.5万美元，家庭财富的中值从8万美元增加了70%至13.6万美元，但是同期的不平等程度却基本保持不变，大萧条引发财富暴跌以及不平等程度激增。

2007年至2010年，美国财富从73万亿美元跌至62万亿美元。截至2013年，又小幅增至65万亿美元，与此同时，家庭平均财富跌至52.8万美元，家庭财富中值跌至8.1万美元，与1983年的水平相差无几。这样的情况与其他几次萧条后的状况都有所不同，后者出现的财富减少只是暂时的，并且迅速回升。尽管所有收入阶层拥有的财富都有所减少，但是中等收入美国人受到的冲击最大，这主要是因为产权及房地产的价值下滑。

潜在的解决方案

能采取什么措施修复房地产行业呢？财富不平等加剧的主要原因又是什么？

房地产部门存在的一个关键问题是政府努力提供贷款风险补贴。正如哥伦比亚大学教授查尔斯-卡洛米里斯上周在华盛顿演讲时阐述得那样，房产融资风险补贴一直是且还将继续是金融系统稳定性的一大威胁。

有权势的政治利益方游说政府资助房地产贷款，从而允许他们以较少的资本利润率进行运作。此外，他们还鼓励按揭贷款，这样就为低收入者买房提供了可能。卡洛米里斯建议逐步淘汰房利美和房地美，并且将首付款比例要求从3%提升至20%。他还指出，预期资助贷款，还不如帮助低收入群体锁定长期利率，这样他们就不会受到贷款成本增加的影响。

卡洛米里斯还建议通过财产调查来确定补贴额而非按照特定比率补贴。这已经在澳大利亚付诸实践，在那里每个人都可以收到7000美元的首购房补贴。这一做法有助于买房者未来供房，稳定了杠杆率。在资产调查基础上，政府还可以帮助首购房者降低首付款比例。此外，政府还可以减免那些买房者的特定税收。这些措施都能在不增加杠杆比率的前提下为人们买房提供补贴。

更低的税率，更少的监管规定

毫无疑问，减少财富不平等水平最重要的途径是促进经济发展，这样中等阶级人们就能获得更高收入的工作，在收入阶梯上爬得更高一些，从而能够买房、偿还助学贷款、买车等。

这意味着特朗普总统和国会应该加快税务和监管改革以提高经济增长率，而不是将其保持在2016年的1.9%水平。更多的收入将带来更多的财富，减少不平等现象。而财富的分配可能又回归历史常态。

侨报网–Feb 07, 2017,11:45