美国主流电视频道 《电游展望》纪录片 中国游戏业受关注

国际知名的探索频道(Discovery)11日在洛杉矶好莱坞著名的Avalon戏院，为即将在七月份上映的、关于电子游戏的记录片《电游展望》（Game Vision）举办全球试映会。主办单位邀请了少数几位顶尖电游玩家丶主流知名媒体，以及相关行业的专业精英人士出席了在试映会期间举办的论坛，纪录片中的知名主持人Josh Klein在当天现场主持。

探索频道是首次拍摄这类的影片，这部沉浸式的影片展示游戏在人类史中扮演的角色；游戏在娱乐之外的各个实际运用方面的发展现况以及探索科技会带给未来的众多可能性。

《电游展望》是一部由探索频道制作的视角独特的新型纪录片，片中介绍电游发展和趋势及其玩法，以及游戏中知名的历史丶传统及重要性。片中也特别介绍了中国的电子游戏和玩家的国际化程度。

探索频道亚太区制作副总裁Vikram Channa在与主持人对谈中表示，此部影片是探索频道第一次邀请公众参与的记录片。为了能生动的叙述情节，探索频道敬邀全球最大的电游公司腾讯互动娱乐（IEG）独家负责管理这部纪录片的制作。中国有世界上最大数量的电游玩家。游戏文化中的共同语言，让中国玩家在国际电游玩家中广受关注。

被探索频道邀请参与该纪录片制作的中国腾讯互动娱乐公司的副总裁侯淼应邀在论坛发表主题演讲。

侯淼在发言中指出，通过参与这部纪录片的内容共同制作，和全世界观众分享中国游戏文化和腾讯自己的一些感悟。在拍摄过程中，对中国游戏文化的背景做了一些追溯和畅想。希望通过探索频道这个国际平台，接受更多的关注和更多元文化的审视。让世界各国可以了解中国游戏和文化。

侯淼表示，腾讯游戏从PC到移动互联网的成长过程，反映了我们追求完美的一贯性。“天涯明月刀”、“剑侠奇缘”的武侠文化IP在华人世界被认可。 当然，还需要更强的研发能力，将传统元素加入到游戏中反映出来，把特色文化更好的诠释出来，这不仅是中国文化情怀，也是流行新兴艺术的表现形式。用产品在世界各国传播中国文化，致力将中国电子游戏做到极致。

Josh Klein和侯淼都提到玩家在游戏过程中会被潜移默化地透过游戏结构内的服饰及场景打造，认识不同国家文化及传统，像是许多模拟真实场地打造中国知名旅游胜地场景的武打游戏，进而吸引玩家有意愿去实地了解人物服装、了解该地文化。

举办试映会的Avalon戏院内装饰华丽，《电游展望》纪录片的片段在现场12块屏幕上同时播出，配以完美的音响系统，效果震撼，当画面播出电子游戏中的中国武侠、传统建筑、水墨风景时，中国文化元素的惊人异彩，令全场惊艳。

来源：AACYF洛杉矶讯