美国人也不易 看看这些数据就知道了

许多美国人已经感觉到食品价格上涨对他们的影响了。有数据显示，2006年至2016年间，全美食品价格上涨了27.8％，超过了21.9％的通货膨胀率。一些食品，特别是经常食用的食品涨价程度更高。

为了食品价格推高了美国人在食物上的消费，24/7 Wall Street依据劳工统计局300多种食品价格的数据，分析了从2006年至2016年消费者价格指数的变化，发现在过去10年中它们的价格几乎翻了一番，其中香烟在任何杂货店的价格上涨幅度最大。

在美国，一些牛产品的价格大幅上涨。牛肉的平均零售价从每磅4.09元增长到磅6.29元的最高纪录。由于价格上涨，2015年美国人消费的牛肉比2005年减少了约30亿磅。

除此之外，还有什么食品在美国涨幅最大？一起了解一下。

20. 水果罐头

价格上涨：32.0％

19. 面粉、预拌粉

价格上涨：32.1％

18. 蛋糕、纸杯蛋糕、饼干

价格上涨：32.1％

17. 新鲜整鸡

价格上涨：32.5％

16. 培根及有关食品

价格上涨：33.2％

15. 各类加工的水果和蔬菜

价格上涨：33.7％

14. 包括花生酱在内的各类动脂肪和食用油

价格上涨：33.7％

13. 盐、其他调味品、香料

价格上涨：34.0％

12. 罐装蔬菜

价格上涨：35.3％

11. 法兰克福香肠

价格上涨：35.8%

10. 苹果

价格上涨：36.6%

9. 各类家禽，包括火鸡

价格上涨：37.0%

8. 零食

价格上涨：38.4%

7. 面包

价格上涨：38.9%

6. 大米、意大利面、麦片

价格上涨：40.3%

5. 处方药

价格上涨：43.5%

4. 保鲜鱼、海产品

价格上涨：45.0%

3. 牛肉馅

价格上涨：46.3%

2. 人造黄油

价格上涨：63.6%

1. 烟草及烟草产品

价格上涨：90.4%

来源：侨报网