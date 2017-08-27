美国人也开始移民了 哪些国家是他们的最爱

在美国，当政治环境充满争议的时候，人们就会讨论出国的话题，尽管大多数只是停留在口头上。

不过，对于美国人，如果对移民是认真的，那么现在采取行动会很不错。

一直以来，人们总是认为美国是最好的移民国家，特别是对于中国富人。

不久前侨报网报道称，从教育、投资目的地、移民政策适用性、海外置业、个人所得税最优、医疗系统有效性、护照免签、华人适应性8个角度来看，美国依旧是中国高净值人群的首选，并且是连续三年是榜首。

如今，身在美国的美国人却打起了移民海外的主意。移民政策研究所的数据显示，目前有220万到680万美国人在海外生活和工作。

工程咨询公司“KDM工程”使用2015年“联合国国际移民报告”和2017年“全球人才竞争力指数”的数据编制了一份信息图，以了解哪些国家是吸引高技能人才的最佳国家。

这个清单对市场格局、对公司和人员的吸引能力、获得教育和培训的可能性以及生活质量等进行了考量。

一起随侨报网看看商业内幕依据这份信息图总结出的美国人最喜欢去的国家，在那些国家，美国移民人数同其他国家相比都排在前五位。

以色列

2015年总移民人数：2,011,727

美国移民人数排名：第一

受欢迎原因：有利的市场格局

捷克共和国

2015年总移民人数：405,093

美国移民人数排名：第二

受欢迎原因：高品质的生活

日本

2015年总移民人数：2,043,877

美国移民人数排名：第一

受欢迎原因：有利的市场格局

卡塔尔

2015年总移民人数：1,687,640

美国移民人数排名：第三

受欢迎原因：对公司和个人的吸引力

爱沙尼亚

2015年总移民人数：202,348

美国移民人数排名：第三

受欢迎原因：有利的市场格局

阿拉伯联合酋长国

2015年总移民人数：8,095,126

美国移民人数排名：第三

受欢迎原因：对公司和个人的吸引力

奥地利

2015年总移民人数：1,492,374

美国移民人数排名：第四

受欢迎原因：高品质的生活

德国

2015年总移民人数：12,005,690

美国移民人数排名：第五

受欢迎原因：高品质的生活

比利时

2015年总移民人数：1,387,940

美国移民人数排名：第五

受欢迎原因：容易获得教育和培训

冰岛

2015年总移民人数：37,522

美国移民人数排名：第二

受欢迎原因：高品质的生活

新西兰

2015年总移民人数：1,039,736

美国移民人数排名：第三

受欢迎原因：有利的市场格局

加拿大

2015年总移民人数：7,835,502

美国移民人数排名：第二

受欢迎原因：对公司和个人的吸引力

爱尔兰

2015年总移民人数：746,260

美国移民人数排名：第二

受欢迎原因：对公司和个人的吸引力

荷兰

2015年总移民人数：1,979,486

美国移民人数排名：第四

受欢迎原因：容易获得教育和培训

挪威

2015年总移民人数：741,813

美国移民人数排名：第五

受欢迎原因：高品质的生活

芬兰

2015年总移民人数：315,881

美国移民人数排名：第五

受欢迎原因：容易获得教育和培训

丹麦

2015年总移民人数：572,520

美国移民人数排名：第五

受欢迎原因：容易获得教育和培训

澳大利亚

2015年总移民人数：6,763,663

美国移民人数排名：第四

受欢迎原因：对公司和个人的吸引力

英国

2015年总移民人数：8,543,120

美国移民人数排名：第三

受欢迎原因：高品质的生活

新加坡

2015年总移民人数：2,543,638

美国移民人数排名：第一

受欢迎原因：对公司和个人的吸引力

瑞士

2015年总移民人数：2,438,702

美国移民人数排名：第五

受欢迎原因：高品质的生活

来源：侨报网