美国人地税交多少？不同州居然差距如此大

美国家庭每年缴纳的地税为平均2,197美元，但是各州差距巨大，部分州的美国人负担更为沉重。

据newser.com报道，个人理财网站WalletHub分析了全美50州和哥伦比亚特区的税务负担，发现共和党执政的红州地税税率普遍低于民主党执政的蓝州。

全美各州地税税率排行榜，颜色越浅，税率越高。

与此同时，由于每个州房价中位数相差很大，税率均为1.65%的罗德岛州和纽约州的地税并不相同：前者一年的地税为3929美元，后者为4738美元。

地税最高的10个州如下：

1、新泽西

(图片来源：路透)

税率：2.4%

中位数房价的一年地税：7601美元

2、伊利诺伊

（图片来源：路透）

税率：2.32%

中位数房价的一年地税：4058美元

3、新罕布什尔

（图片来源：美联社）

税率：2.19%

中位数房价的一年地税：5241美元。

4、康涅狄格

（图片来源：美联）

税率：2.19%

中位数房价的一年地税：5443美元

5、威斯康辛

（图片来源：美联）

税率：1.95%

中位数房价的一年地税：3257美元

6、得克萨斯

（图片来源：美联）

税率：1.86%

中位数房价的一年地税：2654美元

7、内布拉斯加

税率：1.83%

中位数房价的一年地税：2506美元

8、佛蒙特

（图片来源：美联）

税率：1.78%

中位数房价的一年地税：3893美元

9、密西根

（图片来源：美联）

税率为1.71%

中位数房价的一年地税：2185美元

10、罗德岛（并列）

（图片来源：美联）

税率：1.65%

中位数房价的一年地税：3929美元

10、纽约（并列）

（图片来源：美联）

税率：1.65%

中位数房价的一年地税：4738美元

2018-02-28 14:30 来源：侨报网综合