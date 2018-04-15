美国人地税交多少？不同州居然差距如此大

美国家庭每年缴纳的地税为平均2,197美元，但是各州差距巨大，部分州的美国人负担更为沉重。
据newser.com报道，个人理财网站WalletHub分析了全美50州和哥伦比亚特区的税务负担，发现共和党执政的红州地税税率普遍低于民主党执政的蓝州。
全美各州地税税率排行榜，颜色越浅，税率越高。
与此同时，由于每个州房价中位数相差很大，税率均为1.65%的罗德岛州和纽约州的地税并不相同：前者一年的地税为3929美元，后者为4738美元。
地税最高的10个州如下：
1、新泽西
(图片来源：路透)
税率：2.4%
中位数房价的一年地税：7601美元
2、伊利诺伊
（图片来源：路透）
税率：2.32%
中位数房价的一年地税：4058美元
3、新罕布什尔
（图片来源：美联社）
税率：2.19%
中位数房价的一年地税：5241美元。
4、康涅狄格
（图片来源：美联）
税率：2.19%
中位数房价的一年地税：5443美元
5、威斯康辛
（图片来源：美联）
税率：1.95%
中位数房价的一年地税：3257美元
6、得克萨斯
（图片来源：美联）
税率：1.86%
中位数房价的一年地税：2654美元
7、内布拉斯加
税率：1.83%
中位数房价的一年地税：2506美元
8、佛蒙特
（图片来源：美联）
税率：1.78%
中位数房价的一年地税：3893美元
9、密西根
（图片来源：美联）
税率为1.71%
中位数房价的一年地税：2185美元
10、罗德岛（并列）
（图片来源：美联）
税率：1.65%
中位数房价的一年地税：3929美元
10、纽约（并列）
（图片来源：美联）
税率：1.65%
中位数房价的一年地税：4738美元
2018-02-28 14:30 来源：侨报网综合