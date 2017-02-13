美国人看移民禁令：老川我们挺你

尽管美国总统川普的移民限制令引发广泛争议，但最新一项民调却显示，这项暂时禁止7个穆斯林国家公民入境的行政令，是川普迄今最受欢迎的行政令之一。

55%人支持

据人民日报海外版报道，Morning Consult和Politico共同所做的最新民调显示，有55%的受访选民赞成这项移民限制令(35%的人表示“强烈赞成”)，仅38%的选民表示不赞成。

对移民限制令的看法以党派划线。根据这项民调，82%的共和党人支持这项行政令，而65%的民主党人则表示反对。

唯一比移民限制令更受欢迎的，是撤销对移民庇护城市”联邦资助的行政令。根据民调，有55%的人赞成这项行政令，仅33%的人不赞成。

这项民调，是在2月2日到2月4日之间所做的。

但近来并非所有民调都得出了和以上相同的结论。上周CNN和ORC所做的一项联合民调显示，53%的美国人反对移民限制令。

川普1月27日签署移民限制令，禁止7个穆斯林国家(伊朗、伊拉克、利比亚、索马里、苏丹、叙利亚和叶门)的公民(包括移民及非移民)入境，为期90天;另无限期停止接收叙利亚难民，以及全面暂停接收各国难民120天。

根据Morning Consult和Politico这项新的民调，川普其他行政令的支持率和反对率如下：

冻结所有联邦政府的法规，直到新政府能检视它们：支持率54%，反对率33%。

要求联邦政府机构放松奥巴马健保对选民的各种限制和规定：支持率49%，反对率41%。

重启美加“拱顶石延伸” 输油管(Keystone XL pipeline)项目：支持率48%，反对率37%。

冻结大部分联邦政府机构的招聘：支持率48%，反对率39%。

立即开始在美墨边境建造隔离墙：支持率48%，反对率42%。

永久性退出《跨太平洋伙伴关系协定》(TPP)：支持率47%，反对率33%。

移民禁令大戏第一季



据MSNBC，2月10日美国白宫将重新起草有关移民禁令的行政令，希望确保新的行政令可以获得通过。

而在上周四，上诉法院维持移民禁令暂停的裁决，拒绝恢复川普的禁令。

华尔街日报报道称，上诉法院指出，政府并未表明该禁令实施的明显优势，也没有指明被否决将造成不可挽回的损失。“因此，我们拒绝恢复这项禁令。”在裁决中三位法官指出，公众“有权自由旅行，免于家庭流离，免受歧视”，并称政府没有提供任何证据来支持“被禁七国国民已经在美国发动恐怖袭击”的论点。

至此，川普的移民禁令大戏第一季告一段落。

一起回顾一下这场大戏的精彩片段：

1月27日：川普签署移民禁令的行政命令。

1月28日：美国全国开始抗议移民禁令；法官暂时中止部分禁令要求。

1月29日：马萨诸塞州联邦法官宣布拒绝将移民禁令更新到现有法案。川普大力捍卫。

1月30日：前总统奥巴马批评移民禁令；参议院共和党人阻止企图扭转秩序；川普开除代理总检察长Sally Yates。

1月31日：美国国土安全部长表示支持移民禁令。

2月2日：川普政府放宽了绿卡持有人的禁令限制。

2月3日：西雅图一名联邦法官判决在美国全国暂停禁令。

2月5日：美国联邦上诉法院宣布，驳回了川普政府（美国司法部）此前紧急提交的立即恢复移民禁令的要求。

2月7日：第九巡回上诉法院的三名法官听证双方辩护。

2月9日：上诉法院维持移民禁令暂停的裁决，拒绝恢复川普的禁令。川普称“法院见” 。

2月10日：媒体称美国白宫将重新起草有关入境禁令的行政令，希望确保新的行政令可以获得通过。

来源：侨报网