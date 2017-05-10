美国人眼中的5大最差SUV，真的很让人吃惊！

美国被称为是车轮上的国家，是人均汽车拥有量最多的国家之一，可以说汽车渗透了美国人生活，在这样一个有着深厚悠久的汽车文化的国家，人们对一辆车的评价对其他市场的消费者来说都有着不小的参考价值。

在美国《消费者报告》就是一个评判各个车型是否靠谱的权威媒体，《消费者报告》以“不充值”、靠读者生存、把对消费品的评估报告的信誉放在首位而知名，对新车的测试也是非常严格。不久前，新一年度《消费者报告》出炉，评选出了各级别的最差SUV，话不多说，来看看今年又有那几款SUV在榜单中中枪。

最差紧凑型SUV：JEEP自由光

自由光于2013年推出，“非主流”的外观引来不少人的吐槽，国产之后在中国卖的还算不错，但是在其故乡美国，却不被看好。刚上市不久由于部分车型气囊问题遭遇召回，然后就是深受诟病9AT，其可靠性堪忧，油耗在同级别的美系车中也表现不佳。其实自由光是一个综合实力不错的城市SUV车型，曾经获得过“年度四驱车型”等奖项，无奈缺点太过明显，口碑坏了之后很难再回来了。

最差中型SUV：JEEP牧马人

牧马人这辆经典越野车，无论是国内还是国外都有不少死忠粉，论单纯的越野性能，它的实力毋庸置疑，只是在质量和故障率方面，同Jeep的其他车型一样，都是很烂的典型，充满了小问题成为了Jeep的一个特色，美国的可靠性评比都是垫底之流。再者就是舒适性和燃油经济性方面，牧马人作为一个非承载式车身的越野SUV，更是不用多说。

最差大型SUV：丰田红杉

这款车型是丰田旗下尺寸最大车型，在国内属于罕见车种，因为这款车是专门针对北美市场出的一款车，在国内只能通过特殊渠道才能买到，国内的用车环境也确实不适合这种车型。大家印象中丰田的车基本上都是属于比较靠谱的那种，但是这款大型SUV却没有收到美国消费者的喜爱，据消费者报告表示，这款车车身太大，制动性笨拙；虽然尺寸大，但是由于车身较高，空间反而相对拥挤，在同级别车型中处于较差的地位。

最差豪华紧凑型SUV：路虎发现神行

路虎是英国著名越野品牌，曾被卖到福特旗下，现在在印度塔塔集团手中，作为一个有着深厚历史底蕴的品牌，按说不会太差，实际上外国人对它的评价并不高，常年栖身美国汽车可靠度指标的后几名。至于发现神行这款车，据消费者报告测试，其涡轮四缸发动机表现不佳，动力一般，变速箱不流畅，驾驶感受僵硬，豪华紧凑车型中质量排名垫底。

最差豪华大型SUV：凯迪拉克凯雷德

凯雷德是凯迪拉克品牌的代表和象征，霸气的车头和巨大的车身让人心动，名气很大在国内却不多见，最重要的原因就是：太贵了！高达160万的售价让它注定与绝大多数人无缘，而且它的品质就目前来看也配不上它的售价，美国人表示，这辆车驾驶起来感受僵硬，无法和同级车型抗衡，虽然车身巨大，内部空间安排并不合理，第三排太过狭小，其可靠性也低于平均水平。

来源：carlike